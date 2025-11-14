Εορταστικό ωράριο 2025: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και μαζί με αυτά και το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι καταναλωτές να κάνουν τα χριστουγεννιάτικα ψώνια τους.



Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε τις τέσσερις Κυριακές, κατά τις οποίες τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά κατ’ εξαίρεση μέσα στον Δεκέμβριο. Βάσει των κανονισμών που ισχύουν και των προγραμματισμένων περιόδων προσφορών, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά:



• 30 Νοεμβρίου 2025: Επίσημη έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου αγορών

• 14 Δεκεμβρίου 2025: Ενδιάμεση Κυριακή προετοιμασίας για τα Χριστούγεννα

• 21 Δεκεμβρίου 2025: Κορυφαία περίοδος εορταστικών αγορών

• 28 Δεκεμβρίου 2025: Τελική ευκαιρία αγορών πριν την Πρωτοχρονιά

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Νοεμβρίου δεν θα είναι ανοιχτά όλα τα καταστήματα, καθώς η λειτουργία είναι προαιρετική.



Το ωράριο λειτουργίας για τα ανοιχτά καταστήματα στις 30/11 είναι από τις 11:00 το πρωί έως και τις 18:00 το απόγευμα (20:00 το βράδυ για τα πολυκαταστήματα).

Νομοθετικό πλαίσιο και εποπτεία λειτουργίας

Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες εντάσσονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων κατά τις περιόδους εκπτώσεων και εορτασμών. Το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με τους τοπικούς Εμπορικούς Συλλόγους καθορίζει τις εν λόγω ημερομηνίες.

Όσον αφορά, δε, το επόμενο έτος, οι ακριβείς ημερομηνίες των Κυριακών λειτουργίας θα προσδιοριστούν με μεταγενέστερη απόφαση. Αυτό συμβαίνει διότι εξαρτώνται από το ετήσιο ημερολόγιο των εκπτωτικών περιόδων και των εορταστικών ημερομηνιών.



Όσοι καταναλωτές ενδιαφέρονται έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων μέσω των επίσημων ανακοινώσεων του υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και των εμπορικών ενώσεων κάθε γεωγραφικής περιοχής.

Black Friday και Cyber Monday



Η Black Friday 2025 είναι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, με τη Cyber Monday 2025 να ακολουθεί τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, όπου οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.