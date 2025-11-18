Εορταστικό Ωράριο 2025: Πότε αρχίζει – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Λίγες ημέρες πριν υποδεχθούμε τον Δεκέμβρη, που μας φέρνει πιο κοντά στα Χριστούγεννα και το νέο έτος, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε το εορταστικό ωράριο για τα καταστήματα.

Η εφαρμογή του, που αναμένεται να ξεκινήσει την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, θα ισχύσει μέχρι την τελευταία ημέρα του χρόνου.

Όσον αφορά τις Κυριακές της εορταστικής περιόδου που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε τις ακόλουθες ημερομηνίες:

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

Στην ανακοίνωση του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών διευκρινίζει ότι «το προτεινόμενο ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00)».

Εορταστικό ωράριο 2025: Πότε ξεκινά