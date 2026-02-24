Επένδυση 1,5 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του καταστήματος της Lidl Ελλάς στην Ιερισσό

Η Lidl Ελλάς ολοκλήρωσε την ανακαίνιση και επέκταση του καταστήματος στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο 1ο χλμ. Ιερισσού - Γοματίου, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην ευρύτερη περιοχή και προσφέροντας μια ακόμη πιο άνετη, σύγχρονη και αποδοτική εμπειρία αγορών. Με επένδυση ύψους 1.500.000 ευρώ, το κατάστημα επαναλειτουργεί ανανεωμένο, ενσωματώνοντας νέα υποδομή και βελτιώσεις που αναβαθμίζουν σημαντικά την καθημερινή εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Πλέον, ο χώρος πώλησης εκτείνεται σε 1.184τ.μ., προσφέροντας έναν ευρύχωρο και λειτουργικό περιβάλλον για τους πελάτες.

Βασικά χαρακτηριστικά του ανακαινισμένου καταστήματος

95 θέσεις στάθμευσης, για εύκολη πρόσβαση και άνεση των επισκεπτών.

4 παραδοσιακά ταμεία και 6 self-check out ταμεία, βελτιώνοντας τη ροή και μειώνοντας τους χρόνους αναμονής.

Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων: διαθέσιμες 6 θέσεις στάθμευσης με 1 φορτιστή για 2 οχήματα.

Αναβαθμίσεις & λειτουργικές βελτιώσεις

Στο πλαίσιο της ανακαίνισης υλοποιήθηκε:

Προσθήκη 6 self-checkout ταμείων για ταχύτερη και πιο ευέλικτη εξυπηρέτηση.

Βελτιωμένη διάταξη εσωτερικού χώρου, με επίκεντρο τη λειτουργικότητα και την άνεση πελατών και εργαζομένων.

Αναβαθμισμένη αισθητική και υποδομές που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα της εταιρείας.

Με τον εκσυγχρονισμό του καταστήματος στο 1ο χλμ. Ιερισσού – Γοματίου, η Lidl Ελλάς συνεχίζει τη σταθερή επενδυτική της πορεία, δημιουργώντας καταστήματα που συνδυάζουν ποιότητα, άνεση και εξοικονόμηση, με στόχο να προσφέρει στους κατοίκους της περιοχής μια εμπειρία αγορών που εξελίσσεται συνεχώς.