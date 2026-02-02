Επενδυτική «έκρηξη» στα αμοιβαία κεφάλαια: Ρεκόρ 23 ετών και 30 δισ. ευρώ

Σε υψηλά 23 ετών, περίπου στα επίπεδα του 2003, διαμορφώθηκε το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων στα τέλη Ιανουαρίου 2026. Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος Ιανουαρίου 2026 , το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων ανήλθε στα 30,356 δισ. ευρώ και είναι στα υψηλότερα επίπεδα από το μακρινό 2003.

Η σωρευτική μηνιαία απόδοση όλων των κατηγοριών (μετοχικών, ομολογιακών, μεικτών και υβριδικών) ανήλθε στο 3,36% και είναι πολυ υψηλότερη από κάθε επιτοκιακή απόδοση αυτή την περίοδο. Την μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς έχουν τα Ομολογιακά α/κ (εσωτερικού και διεθνή) που φτάνει το 50,46%, ακολουθούν τα Μεικτά με 15,88% και τα Μετοχικά (εσωτερικού και Διεθνή) που κατέχουν το 15,83% της αγοράς. Το γεγονός ότι τα Ομολογιακά α/κ κατέχουν τόσο μεγάλο μερίδιο αγοράς οφείλεται στο γεγονός ότι συμπεριλαμβάνουν και τα υβριδικά επενδυτικά προιόντα που προσφέρουν οι τράπεζες ως αντιστάθμισμα των προθεσμιακών καταθέσεων.

Ποιο είνΣε ότι αφορά το ενεργητικό των μεγάλων εταιρειών asset management στην πρώτη θέση βρίσκεται η Eurobank Asset Management με 7,78 δισ. ευρώ , στη δεύτερη θέση η Alpha Asset Management με 6,43 δισ. ευρώ ενεργητικό, στην τρίτη η Πειραιώς με 6,06 δισ. ευρώ και στην τέταρτη η Εθνική με 5,08 δισ. ευρώ. Οι 4 ΑΕΔΑΚ κατέχουν το 80% περίπου του συνολικού ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Οι μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία τον Ιανουάριο 2026

Σε ότι αφορά τις μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία, τα Μετοχικά Ελλάδος (αυτά που επενδύουν πάνω από 65% σε ελληνικές μετοχές) είχαν μεσοσταθμική απόδοση της τάξης του 10,5% μέσα στον Ιανουάριο. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, το μέσο ποσοστό επενδύσεων σε μετοχές στα χαρτοφυλάκια ξεπέρασε το 90%. Τα μεικτά αμοιβαία κεφάλαια (ελληνικά) είχαν μεσοσταθμική απόδοση περίπου 5% ενώ τα ομολογιακά είχαν μέση μηνιαία απόδοση 0,5%. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η μέση απόδοση των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων είναι 1,74%.