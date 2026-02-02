JP Morgan: «Αγαπά» τις ελληνικές μετοχές, αλλά τις θέλει στις αναδυόμενες

Η JP Morgan σε έκθεση της αναφέρει πως οι ελληνικές μετοχές παραμένουν ελκυστικές παρά το ισχυρό ράλι των τελευταίων ετών. Από τις αρχές του Ιανουαρίου του 2025, το σύμπαν των ελληνικών μετοχών σημειώνει κέρδη της τάξης του 75%, τα ισχυρότερα στην ΕΕ και σημαντικά υψηλότερα από το 60% που καταγράφουν το ίδιο διάστημα οι μετοχές της Ισπανίας που έρχονται δεύτερες σε αποδόσεις.

Οι ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το μεγάλο πλεονέκτημα

H JP Morgan, εκτιμά ότι το πλεονέκτημα των ελληνικών μετοχών είναι το ισχυρό μακροοικονομικό περιβάλλον, με την ανάπτυξη του ΑΕΠ το 2025 αλλά και το 2026 να αναμένεται να είναι η καλύτερη στην Ευρωζώνη. Εκτιμά πως η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα ξεπεράσει το 2% στη διετία (φέτος στο 2,2%), σε σύγκριση με τη ζώνη του ευρώ όπου η ανάπτυξη θα κινηθεί στο 1,5% το 2025 και στο 1,3% φέτος.

Παράλληλα, προβλέπει πως ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα κινηθεί στο 2,3% φέτος, το πρωτογενές ισοζύγιο του προϋπολογισμού θα διαμορφωθεί στο 3,4%, το έλλειμμα στον λογαριασμό τρεχουσών συναλλαγών θα διαμορφωθεί στο 6,4%, ενώ ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ θα υποχωρήσει στο 142%.

JP Morgan: Με ελκυστικό πολλαπλασιαστή κερδών (10x) φθηνότερες των ευρωπαϊκών

Ο εκτιμώμενος δείκτης πολλαπλασιαστής κερδών της ελληνικής αγοράς κινείται στο 10x και είναι ο χαμηλότερος όχι μόνο στην Ευρωζώνη, όπου το discount διαμορφώνεται στο 28%, αλλά και στην Ευρώπη συνολικά. Παράλληλα, το discount σε όρους τιμής προς λογιστική αξία (P/B) κινείται στο 10% καθώς ο δείκτης διαμορφώνεται στο 1,5x. Η ανάπτυξη στα κέρδη ανά μετοχή στην Ελλάδα εκτιμάται στο 5% το 2025, ενώ φέτος αναμένεται να επιταχυνθεί στο 11% και το 2027 στο 10%. Η μέση μερισματική απόδοση διαμορφώνεται στο 3%.

Καλύτερα στις αναδυόμενες αγορές η Ελλάδα από τις αναπτυγμένες

Παραδόξως, η JP Morgan συνεχίζει να δηλώνει λοιπόν ταύρος στις ελληνικές μετοχές παρόλο που συνεχίζει επίσης να βλέπει ότι η αναβάθμιση του χρηματιστήριου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές, όπως έχει επισημάνει πάρα πολλές φορές, είναι αρνητική εξέλιξη για την αγορά