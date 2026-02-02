Park Dark Sessions & Night Riding by ΒΙΚΟΣ COLA στα Καλάβρυτα

Η ΒΙΚΟΣ COLA ανέβασε την εμπειρία διασκέδασης στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και έκανε το βουνό να αποκτήσει το δικό του soundtrack γεμάτο ρυθμό, ενέργεια και χειμωνιάτικο vibe.

Με τα Park Dark Sessions & Night Riding by ΒΙΚΟΣ COLA, η νέα σεζόν ξεκίνησε δυναμικά, αποδεικνύοντας ότι η δράση και η διασκέδαση στο βουνό δεν σταματούν όταν πέφτει ο ήλιος, αλλάζουν απλώς διάθεση και ρυθμό. Τα sessions στις 10/01, 17/01 και 24/01 μετέτρεψαν τα Καλάβρυτα σε σημείο συνάντησης μουσικής και αδρεναλίνης, με δυνατά DJ sets, high energy level και μια ατμόσφαιρα που δένει απόλυτα με το park, το riding και την ένταση του βουνού.

Η ΒΙΚΟΣ COLA βρέθηκε στην καρδιά της εμπειρίας, συνδέοντας τη μουσική, το χιόνι και την απόλαυση και τη χαρακτηριστική γεύση που μόνο εκείνη ξέρει να προσφέρει, δίνοντας τον παλμό και απογειώνοντας το experience για riders και κοινό.

Και αυτό είναι μόνο η αρχή: stay tuned, γιατί τα ΒΙΚΟΣ Below Zero Sessions επιστρέφουν για 4η χρονιά και η συνέχεια προβλέπεται ακόμα πιο δυνατή.

Λίγα λόγια για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε., από το 1990, δραστηριοποιείται δυναμικά στον κλάδο του φυσικού μεταλλικού νερού και των αναψυκτικών στην Ελλάδα, αποτελώντας έναν από τους πλέον αξιόπιστους και αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς οργανισμούς του κλάδου.

Διαθέτοντας 7 πηγές φυσικού νερού, 4 υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής και συνολική δυναμικότητα 677.200 φιαλών ανά ώρα, η εταιρεία επενδύει διαχρονικά στην τεχνολογία και την καινοτομία, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προερχόμενο από προστατευόμενη περιοχή NATURA, αποτελεί την #1 επιλογή στην ελληνική αγορά και τα φυσικά νερά ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ και ΙΡΙΣ συμπληρώνουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών αναγκών.

Με στρατηγικό προσανατολισμό στην ποιότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική υπευθυνότητα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική και διεθνή αγορά, θέτοντας τη φύση και την υγεία στο επίκεντρο της επιχειρηματικής της δραστηριότηταΗπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.