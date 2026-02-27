Φυλακή για 30χρονο που προκάλεσε τροχαίο επειδή έπαιζε τζόγο στο κινητό - Τραυμάτισε σοβαρά έγκυο

Σοκ προκαλεί η υπόθεση που εκδικάστηκε στο Derby Crown Court της Βρετανίας, με έναν 30χρονο οδηγό να καταλήγει στη φυλακή αφού προκάλεσε σοβαρό τροχαίο ενώ έπαιζε τζόγο στο κινητό του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky News, ο Τζακ Μπέντλεϊ, από το Μίντοου Γουέι στο Ντέρμπι, οδηγούσε το Ford Focus του στον αυτοκινητόδρομο A50 στο Ντέρμπισαϊρ, στις 6 Απριλίου 2025, όταν εθεάθη να παρεκκλίνει από τη λωρίδα του, να ανεβαίνει στο γρασίδι και να παραβιάζει τη διαγράμμιση.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το όχημά του καρφώθηκε στο πίσω μέρος ενός Nissan X-Trail που βρισκόταν ακινητοποιημένο σε ουρά κυκλοφορίας.

Έγκυος με κάταγμα λεκάνης - Το μωρό σε εντατική

Στο Nissan επέβαινε έγκυος γυναίκα, η οποία υπέστη κάταγμα λεκάνης. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υπεβλήθη σε επείγουσα καισαρική τομή και γέννησε πρόωρα.

Το νεογνό χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας, με σοβαρές επιπλοκές στους πνεύμονες.

Ο οδηγός του Nissan και δύο παιδιά τραυματίστηκαν επίσης, ενώ ακόμη και ο σκύλος της οικογένειας υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

«Έχασε τόσα πολλά από τις πρώτες στιγμές»

Σε συγκλονιστική δήλωσή της στο δικαστήριο, η μητέρα περιέγραψε την εμπειρία ως «πολύ τραυματική».

«Θυμάμαι να είμαι εκεί και να βλέπω γιατρούς και νοσηλευτές να τρέχουν, γιατί ο ένας πνεύμονας της είχε καταρρεύσει. Ώρες αργότερα κατέρρευσε και ο άλλος. Ήμουν ξαπλωμένη φοβισμένη για εκείνη», ανέφερε.

«Δεν ήταν ακόμη αρκετά δυνατή για τον κόσμο. Για την πρώτη μου εγκυμοσύνη, αυτή ήταν μια εμπειρία που κανένας γονέας δεν περιμένει ή δεν θέλει να ζήσει».

Η ποινή

Ο Μπέντλεϊ παραδέχθηκε δύο κατηγορίες για πρόκληση σοβαρού τραυματισμού από επικίνδυνη οδήγηση.

Στις 11 Φεβρουαρίου καταδικάστηκε σε δύο χρόνια και τέσσερις μήνες φυλάκιση.