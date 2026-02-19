Αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε μητέρα με τα δυο παιδιά της - Βίντεο σοκ

Ένα βίντεο που κόβει την ανάσα κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Στα πλάνα φαίνεται ένα αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε μία μητέρα που μόλις έχει πάρει τα δύο μικρά παιδιά της από το νηπιαγωγείο. Το τροχαίο συνέβη στο Νιού Τζέρσι της Νέας Υόρκης.



Η μητέρα μόλις έχει βγει βγαίνει από την μπροστινή πόρτα του νηπιαγωγείου και κατευθύνεται προς το αυτοκίνητό της, μαζί με τα δύο αγοράκια. Εκείνη τη στιγμή, ένα γκρι SUV πέφτει με φόρα επάνω τους, τους παρασύρει και τους εγκλωβίζει σε μία γωνία του παιδικού σταθμού.



Με το δεξί της χέρι, η μητέρα αρπάζει τον μεγαλύτερο γιο της και προσπαθεί να φτάσει στον μικρότερο. Το πίσω μέρος του αυτοκινήτου φαίνεται να χτυπά τη μητέρα και ο τροχός του οχήματος χτυπά το πόδι του μικρότερου γιου της.

NEW: Drunk driver slams into the front of a preschool in Freehold Township, New Jersey, hits a mother and her children.



68-year-old Angela Arrigo, who was reportedly picking up a child, was arrested and charged with driving while intoxicated.



The back of the car was seen… pic.twitter.com/DAlMpqeMlk — Collin Rugg (@CollinRugg) February 18, 2026

Οδηγός του αυτοκινήτου ήταν μία γυναίκα 68 ετών, η οποία πήγαινε εκείνη τη στιγμή στον παιδικό σταθμό να παραλάβει ένα άλλο παιδί. Όπως αποδείχθηκε, ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, συνελήφθη και τις απαγγέλθηκαν κατηγορίες.



Η μητέρα υπέστη τραύματα στην πλάτη και τον λαιμό της ενώ το αγοράκι νοσηλεύεται με τραύματα στο πόδι και εγκαύματα που υπέστη από το κάτω μέρος του αυτοκινήτου.