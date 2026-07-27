Επέστρεψε στη Γη αμερικανορωσικό πλήρωμα μετά από οκτώ μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η οκτάμηνη αποστολή ενός αμερικανορωσικού πληρώματος στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), καθώς η κάψουλα Soyuz MS-28 προσγειώθηκε με ασφάλεια στις στέπες του Καζακστάν .

Ο αστροναύτης της NASA, Κρις Γουίλιαμς, μαζί με τους Ρώσους κοσμοναύτες Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ και Σεργκέι Μικάεφ, επέστρεψαν στη Γη έπειτα από 241 ημέρες στο τροχιακό εργαστήριο. Η κάψουλα προσγειώθηκε ομαλά με τη βοήθεια αλεξίπτωτου σε προκαθορισμένη περιοχή νοτιοανατολικά της πόλης Τζεζκάζγκαν.

Η συγκεκριμένη αποστολή αποτέλεσε την πρώτη διαστημική εμπειρία για τον Κρις Γουίλιαμς και τον Σεργκέι Μικάεφ, ενώ ο Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ πραγματοποίησε τη δεύτερη αποστολή της καριέρας του, σύμφωνα με το Cnn.

Roscosmos/Artyom Pylayev/Handout via REUTERS

Μετά την προσγείωση, το πλήρωμα μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην Καραγκάντα. Από εκεί, ο Γουίλιαμς αναχώρησε αεροπορικώς για το Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον της NASA στο Χιούστον, ενώ οι δύο Ρώσοι κοσμοναύτες επέστρεψαν στη βάση εκπαίδευσης της Roscosmos στο Star City, έξω από τη Μόσχα.

Παρά τις έντονες γεωπολιτικές εντάσεις που ακολούθησαν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η συνεργασία των διαστημικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας συνεχίζεται αδιάλειπτα στο πλαίσιο της λειτουργίας του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Οι δύο χώρες εξακολουθούν να ανταλλάσσουν θέσεις στα πληρώματα των αποστολών τους, διατηρώντας ζωντανό ένα από τα σημαντικότερα διεθνή προγράμματα συνεργασίας στην εξερεύνηση του Διαστήματος.

Roscosmos/Handout via REUTERS

Στο μεταξύ, στις 14 Ιουλίου, νέα τριμελής αποστολή έφτασε στον ISS. Το πλήρωμα αποτελείται από τον αστροναύτη της NASA Ανίλ Μένον και τους κοσμοναύτες της Roscosmos Πιότρ Ντουμπρόφ και Άννα Κίκινα, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ με προορισμό μια νέα οκτάμηνη παραμονή στον διαστημικό σταθμό.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η παρουσία του επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, στην εκτόξευση από το Μπαϊκονούρ, καθώς ήταν η πρώτη επίσκεψη διοικητή της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας στο ιστορικό κοσμοδρόμιο μετά από οκτώ χρόνια.

Η νέα αποστολή εντάχθηκε στην Αποστολή 75 του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, μαζί με τους αστροναύτες της NASA Τζέσικα Μέιρ και Τζακ Χάθαγουεϊ, την αστροναύτη της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας Σόφι Αντενότ και τον κοσμοναύτη της Roscosmos Αντρέι Φεντιάεφ.