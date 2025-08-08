Έπιασε 320 χλμ/ώρα στην Autobahn - Πρόστιμο 900 ευρώ

Γερμανοί αστυνομικοί εντόπισαν έναν οδηγό να κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη από 320 χλμ/ώρα (199 μίλια/ώρα) σε αυτοκινητόδρομο δυτικά του Βερολίνου, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους. Πρόκειται για ταχύτητα-ρεκόρ, καθώς ξεπερνάει το όριο ταχύτητας κατά 200 χλμ/ώρα, περίπου.

Ο οδηγός, ο οποίος δεν ταυτοποιήθηκε, εντοπίστηκε να τρέχει στον αυτοκινητόδρομο Α2 κοντά στην πόλη Μπουργκ στις 28 Ιουλίου. Στον παραβάτη επιβλήθηκε πρόστιμο 900 ευρώ, αφαίρεση δύο βαθμών από το δίπλωμα οδήγησης και απαγόρευση οδήγησης για τρεις μήνες, όπως δήλωσε την Τρίτη η αστυνομική διεύθυνση του Μαγδεμβούργου.

Ο οδηγός πιάστηκε σε έναν τυπικό έλεγχο από ένα ραντάρ δρόμου, γνωστό ως «Enforcement Trailer». Μια ένδειξη στην οθόνη του έδειξε «την υψηλότερη ταχύτητα-ρεκόρ» των 321 χλμ/ώρα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι φημισμένοι γερμανικοί αυτοκινητόδρομοι Autobahn έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον παγκοσμίως, καθώς δεν έχουν όρια ταχύτητας. Οι γερμανικές αρχές και οι λέσχες οδηγών έχουν διαφωνήσει κατά καιρούς σχετικά με το αν αυτή η πολιτική πρέπει να συνεχιστεί. Ωστόσο, οι απεριόριστες ταχύτητες δεν ισχύουν σε όλους τους αυτοκινητόδρομους Autobahn, καθώς σε κάποια τμήματά τους υπάρχουν όρια. Το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου όπου εντοπίστηκε ο παραβάτης έχει όριο ταχύτητας 120 χλμ/ώρα (74,5 μίλια/ώρα).