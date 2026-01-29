Επικοινωνίες με vόημα και ουσία για 3 ζώδια σήμερα 29/1

Η ημέρα έχει έναν φωτεινό, επικοινωνιακό αλλά και βαθιά νοητικό χαρακτήρα, καθώς βρισκόμαστε κάτω από την επιρροή μιας ιδιαίτερα σπάνιας και ευνοϊκής όψης: τη συνάντηση του Ήλιου με τον Ερμή στον Υδροχόο σε cazimi. Ο όρος cazimi χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή αστρολογία για να περιγράψει τη στιγμή που ένας πλανήτης βρίσκεται «στην καρδιά του Ήλιου», σε απόσταση μικρότερη της μίας μοίρας, και όχι μόνο δεν αποδυναμώνεται, αλλά ενδυναμώνεται στο μέγιστο. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Ερμής - δηλαδή οι επικοινωνίες κα οι σκέψεις μας - αποκτούν διαύγεια, δύναμη και οι επαφές της ημέρας όχι μόνο θα έχουν ουσία θα φέρουν και θετικά αποτελέσματα!

Η ημέρα προσφέρεται για ουσιαστικές συζητήσεις, ξεκαθαρίσματα, συμφωνίες και νέες ιδέες, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν σχέσεις, συνεργασίες, φίλους και συλλογικά σχέδια. Υπάρχει η ανάγκη να ακουστούμε, αλλά και να ακούσουμε πραγματικά τον άλλον. Ωστόσο, όσο πλησιάζουμε προς το βράδυ, η ατμόσφαιρα γίνεται πιο απαιτητική και μας ζητά να βάλουμε όρια, να φιλτράρουμε πληροφορίες και να μην κουραστούμε ψυχικά.

Ιδιαίτερα ευνοημένοι αλλά και πιο ενεργοποιημένοι είναι οι εκπρόσωποι των ζωδίων του Αέρα, και συγκεκριμένα Δίδυμοι, Ζυγοί και Υδροχόοι , ιδιαίτερα για όσους έχουν γεννηθεί 2 έως 6 Ιουνίου, από 5 έως 9 Οκτωβρίου, από 31 Ιανουαρίου έως 4 Φεβρουαρίου. Εσείς βρίσκεστε σήμερα στο επίκεντρο εξελίξεων, με σημαντικές συζητήσεις, γνωριμίες ή αποφάσεις που μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους, αρκεί να αποφευχθεί η βιασύνη και η υπερανάλυση.

Διάβασε αναλυτικά τις ημερήσιες προβλέψεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Μέρα δικτύωσης και κοινωνικών επαφών!

Αγαπητέ μου Κριέ, για σήμερα Πέμπτη η σύνοδος του Ερμή με την Αφροδίτη από το ζώδιο του Υδροχόου σε παρακινεί να εκφραστείς, να επικοινωνήσεις και να σχεδιάσεις με φιλικά σου πρόσωπα όμορφες δραστηριότητες! Είναι όμως και μία μέρα που είσαι εξαιρετικά δημιουργικός , έχεις ιδέες για νέες δραστηριότητες, ενώ υπάρχει και αυτή η άνεση να φλερτάρεις, να παίξεις και να γνωρίσεις κόσμο! Ευνοούνται ιδιαίτερα γνωριμίες μέσα από το διαδίκτυο αλλά και όμορφες συναντήσεις με φιλικά πρόσωπα αγαπημένα! Το βράδυ η Σελήνη από τους Διδύμους είναι σε τετράγωνο με τον Κρόνο από τους Ιχθύες, μία όψη που κλείνει την ημέρα σου με αγχωτικές σκέψεις για τα επαγγελματικά!

AstroTip: Η επαφή σου με ένα φιλικό πρόσωπο μπορεί να σε βοηθήσει να δεις τα πράγματα διαφορετικά!

Ταύρος – Επαγγελματικές επαφές και κοινωνική προβολή!



Φίλε μου Ταύρε, για σήμερα Πέμπτη η σύνοδος του Ερμή με την Αφροδίτη από το ζώδιο του Υδροχόου φωτίζει έντονα τον τομέα της καριέρας και της κοινωνικής σου εικόνας. Είναι μία ημέρα όπου μπορείς να επικοινωνήσεις πιο εύκολα τις ιδέες σου, να κάνεις επαφές με άτομα κύρους ή να προωθήσεις ένα επαγγελματικό σχέδιο που σε ενδιαφέρει. Ευνοούνται συζητήσεις με ανώτερους, παρουσιάσεις, αλλά και ένα φλερτ που μπορεί να προκύψει μέσα από τον χώρο της δουλειάς ή το δημόσιο περιβάλλον. Ωστόσο, το βράδυ η Σελήνη από τους Διδύμους σε τετράγωνο με τον Κρόνο από τους Ιχθύες, φέρνει σκέψεις και ανησυχίες γύρω από οικονομικά ζητήματα ή μια φιλική σχέση που σε προβληματίζει.

AstroTip: Μην αφήνεις τον φόβο της απόρριψης να μειώνει την αξία των προσπαθειών σου.

Δίδυμοι – Άνοιγμα οριζόντων και ευχάριστες ειδήσεις!



Για σένα Δίδυμε μου , η Πέμπτη αυτή έχει έναν αέρα ανανέωσης και αισιοδοξίας, καθώς η σύνοδος του Ερμή με την Αφροδίτη από το φιλικό για εσένα ζώδιο του Υδροχόου σε ωθεί να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Είναι μία εξαιρετική ημέρα για συζητήσεις που αφορούν ταξίδια, σπουδές, νομικά θέματα ή επαφές με το εξωτερικό. Ευνοούνται οι γνωριμίες με ανθρώπους που σε εμπνέουν πνευματικά, ενώ δεν αποκλείεται να λάβεις και μία ευχάριστη είδηση που σου φτιάχνει τη διάθεση. Το βράδυ όμως, με τη Σελήνη στο ζώδιό σου σε τετράγωνο με τον Κρόνο από τους Ιχθύες, νιώθεις πίεση από επαγγελματικές ευθύνες ή από απαιτήσεις τρίτων, ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί 18-20 Ιουνίου όπου η διάθεση σου θα είναι λίγο πιο βαριά!

AstroTip: Κράτησε την αισιοδοξία σου, χωρίς να φορτώνεσαι βάρη που δεν σου αναλογούν.

Καρκίνος – Συναισθηματικά ξεκαθαρίσματα και ουσιαστικές συζητήσεις!



Αγαπητέ μου Καρκίνε, η σύνοδος του Ερμή με την Αφροδίτη από το ζώδιο του Υδροχόου σε φέρνει αντιμέτωπο με βαθύτερα συναισθήματα, σκέψεις και ανάγκες. Η Πέμπτη αυτή ευνοεί συζητήσεις που αφορούν οικονομικά τρίτων, χρέη, ρυθμίσεις, αλλά και πιο προσωπικά ζητήματα σχέσεων, όπου αναζητάς μεγαλύτερη ειλικρίνεια και ουσία. Είναι μία μέρα που μπορείς να πλησιάσεις κάποιον πιο βαθιά ή να βρεις λύσεις μέσα από διάλογο. Παράλληλα, υπάρχει έντονο πάθος και συναισθηματική φόρτιση. Το βράδυ, η Σελήνη από τους Διδύμους σε τετράγωνο με τον Κρόνο από τους Ιχθύες, σε κουράζει ψυχικά και σε βάζει σε σκέψεις για το μέλλον.

AstroTip: Μην φοβάσαι να μιλήσεις για όσα σε βαραίνουν – η ανακούφιση έρχεται μέσα από την αλήθεια.

Λέων – Σχέσεις, επαφές και νέες ισορροπίες!



Μέρα επαφών αλλά και επικοινωνιακής βελτίωσης στον τομέα των σχέσεων αυτή η Πέμπτη φίλε μου Λέοντα! το ενδιαφέρον σου είναι στραμμένο στα πρόσωπα που συνδέεσαι στενά, καθώς η σύνοδος του Ερμή με την Αφροδίτη από το ζώδιο του Υδροχόου φέρνει σήμερα ένα ευνοϊκό κλίμα συζητήσεων και λύσεων. Είναι μία ημέρα ιδανική για θετικά ξεκαθαρίσματα , όμορφες συναντήσεις με άτομα που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Ευνοούνται τόσο οι επαγγελματικές συμφωνίες όσο και τα αισθηματικά ανοίγματα, ενώ ένα φλερτ μπορεί να σε ενθουσιάσει. Το βράδυ όμως, η Σελήνη από τους Διδύμους σε τετράγωνο με τον Κρόνο από τους Ιχθύες, φέρνει στην επιφάνεια ανασφάλειες, ζήλια ή οικονομικές ανησυχίες που σχετίζονται με τρίτους.

AstroTip: Μίλησε ανοιχτά, αλλά χωρίς να επιβάλλεις τη θέλησή σου.

Παρθένος – Οργάνωση, επαφές και πρακτικά ζητήματα!



Αγαπητέ μου Παρθένε, η σύνοδος του Ερμή με την Αφροδίτη από το ζώδιο του Υδροχόου σε βοηθά να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου και να οργανώσεις πιο αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις σου. Είναι μία ημέρα ευνοϊκή για συζητήσεις στον χώρο της δουλειάς, για συνεννοήσεις με συναδέλφους, αλλά και για να βάλεις τάξη σε πρακτικά ή οικονομικά θέματα που σε απασχολούν. Παράλληλα, μπορεί να υπάρξει ένα μικρό φλερτ μέσα από την εργασία ή μια ευχάριστη επαφή που σου ανεβάζει τη διάθεση. Το βράδυ, η Σελήνη από τους Διδύμους σε τετράγωνο με τον Κρόνο από τους Ιχθύες, φέρνει πίεση στις σχέσεις και σε αναγκάζει να πάρεις πιο ώριμες αποφάσεις.

AstroTip: Η ισορροπία έρχεται όταν συνδυάζεις λογική και συναίσθημα.

Ζυγός – Έμπνευση, φλερτ και δημιουργική διάθεση!



Ζυγέ μου, η Πέμπτη αυτή σου χαρίζει έμπνευση, ανεβασμένη διάθεση και κέφι για παιχνίδι, χάρη στη σύνοδο του Ερμή με την Αφροδίτη από το ζώδιο του Υδροχόου. Είναι μία εξαιρετική ημέρα για να εκφραστείς δημιουργικά, να φλερτάρεις, να γνωρίσεις νέο κόσμο ή να αφιερώσεις χρόνο σε δραστηριότητες που σε γεμίζουν χαρά, να πας θέατρο, σινεμά ή σε μία καλλιτεχνική δραστηριότητα. Ευνοούνται ιδιαίτερα τα αισθηματικά, οι νέες γνωριμίες και οι συζητήσεις που σε κάνουν να νιώθεις όμορφα. Ωστόσο, το βράδυ η Σελήνη από τους Διδύμους σε τετράγωνο με τον Κρόνο από τους Ιχθύες, σου υπενθυμίζει πρακτικές υποχρεώσεις και εκκρεμότητες που δεν μπορείς να αγνοήσεις.

AstroTip: Απόλαυσε τη στιγμή, αλλά μην αμελείς όσα χρειάζονται συνέπεια.

Σκορπιός – Οικογενειακά θέματα και εσωτερικές ανάγκες!



Σήμερα Πέμπτη Σκορπιέ μου το ενδιαφέρον σου επικεντρώνεται στο σπίτι, στην οικογένεια και στις βαθύτερες συναισθηματικές σου ανάγκες, καθώς η σύνοδος του Ερμή με την Αφροδίτη από το ζώδιο του Υδροχόου ενεργοποιεί τον πιο προσωπικό σου τομέα. Είναι μία ημέρα κατάλληλη για συζητήσεις με οικεία πρόσωπα, για να λυθούν παρεξηγήσεις ή να παρθούν αποφάσεις που αφορούν το χώρο σου. Παράλληλα, μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να αποσυρθείς λίγο και να φροντίσεις τον εαυτό σου. Το βράδυ, η Σελήνη από τους Διδύμους σε τετράγωνο με τον Κρόνο από τους Ιχθύες, φέρνει έντονα συναισθήματα, ανασφάλειες ή σκέψεις που σχετίζονται με οικονομικά και συναισθηματικές δεσμεύσεις.

AstroTip: Η εσωτερική σου ηρεμία είναι το κλειδί για σωστές αποφάσεις.

Τοξότης – Επικοινωνία, μετακινήσεις και ευχάριστες επαφές!



Τοξότη μου , η σύνοδος του Ερμή με την Αφροδίτη από το ζώδιο του Υδροχόου σου χαρίζει μία κοινωνική, επικοινωνιακή και ευχάριστη διάθεση. Η Πέμπτη αυτή είναι ιδανική για συναντήσεις, συζητήσεις, μικρές μετακινήσεις, αλλά και για να έρθεις πιο κοντά με άτομα του άμεσου περιβάλλοντός σου. Ευνοούνται τα φλερτ, οι νέες γνωριμίες και οι ιδέες που μπορούν να εξελιχθούν σε κάτι περισσότερο. Το βράδυ όμως, με τη Σελήνη από τους Διδύμους σε τετράγωνο με τον Κρόνο από τους Ιχθύες, νιώθεις πίεση από οικογενειακές υποχρεώσεις ή από θέματα που απαιτούν σοβαρότητα και ευθύνη.

AstroTip: Άκουσε προσεκτικά τι σου λένε οι άλλοι, χωρίς να βιάζεσαι να απαντήσεις.

Αιγόκερως – Οικονομικά, αξίες και πρακτικές αποφάσεις!



Για σένα Αιγόκερε μου , η Πέμπτη αυτή σε φέρνει αντιμέτωπο με ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και τις αξίες σου, καθώς η σύνοδος του Ερμή με την Αφροδίτη από το ζώδιο του Υδροχόου επηρεάζει τον οικονομικό σου τομέα. Είναι μία ημέρα κατάλληλη για συζητήσεις γύρω από χρήματα, συμφωνίες, αγορές ή τακτοποιήσεις που χρειάζονται έξυπνη διαχείριση. Παράλληλα, μπορεί να υπάρξει μία ευχάριστη εξέλιξη ή μία πρόταση που σε κάνει να νιώθεις πιο σίγουρος για το μέλλον. Το βράδυ, η Σελήνη από τους Διδύμους σε τετράγωνο με τον Κρόνο από τους Ιχθύες, σε κουράζει πνευματικά και σου θυμίζει εκκρεμότητες που χρειάζονται συγκέντρωση.

AstroTip: Επένδυσε σε ό,τι έχει πραγματική αξία για εσένα.

Υδροχόος – Προσωπική λάμψη και δυνατές επαφές!



Φίλε μου Υδροχόε, η Πέμπτη αυτή είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σου, αφού η σύνοδος του Ερμή με την Αφροδίτη πραγματοποιείται στο ζώδιό σου και σε φέρνει στο επίκεντρο των εξελίξεων. Είναι μία ημέρα που ευνοεί την προσωπική σου προβολή, την επικοινωνία, τα φλερτ και τις νέες γνωριμίες. Εκφράζεσαι πιο εύκολα, γίνεσαι πιο γοητευτικός και μπορείς να κερδίσεις τις εντυπώσεις τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Παράλληλα, είναι ιδανική στιγμή για να πάρεις πρωτοβουλίες που σε εκφράζουν. Το βράδυ όμως, η Σελήνη από τους Διδύμους σε τετράγωνο με τον Κρόνο από τους Ιχθύες, φέρνει σκέψεις και ανησυχίες γύρω από οικονομικά ή ζητήματα ασφάλειας.

AstroTip: Εκμεταλλεύσου τη δύναμη της ημέρας, χωρίς να παραμελείς τα πρακτικά δεδομένα.

Ιχθύες – Εσωστρέφεια, σκέψεις και παρασκήνιο!



Μία ημέρα εσωστρέφειας και νοητικής διέγερσης είναι αυτή η Πέμπτη για το ζώδιο σου Ιχθύ μου! Καθώς ο Ερμής και η Αφροδίτη κινούνται στο μυστικό, παρασκηνιακό 12ο οίκο του ωροσκοπίου σου, εσύ βρίσκεσαι σε στοχασμό, δεν ανακοινώνεις τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου, δεν εκφράζεσαι ανοιχτά! Είναι πιθανό σήμερα να υπάρξει μία μυστική επαφή, ένα παρασκηνιακό φλερτ ή μία πληροφορία που σου δίνει τροφή για σκέψη. Το βράδυ, με τη Σελήνη από τους Διδύμους σε τετράγωνο με τον Κρόνο από το ζώδιό σου, νιώθεις συναισθηματική κόπωση και ανάγκη για όρια ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί 18-20 Μαρτίου!

AstroTip: Άκουσε τις εσωτερικές σου ανάγκες και μην πιέζεις τον εαυτό σου.