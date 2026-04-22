Επίσημα αποκαλυπτήρια για τη σειρά Huawei Pura 90

Η Huawei παρουσίασε επίσημα τη σειρά Pura 90, με τα Pura 90, Pura 90 Pro και Pura 90 Pro Max να φέρνουν αναβαθμίσεις σε επεξεργαστή, μπαταρία και κάμερα, αλλά και λειτουργικό με το HarmonyOS 6.1. Αναμένεται να κυκλοφορήσουν τον Μάιο, με τιμές από €690 για το μοντέλο Pro και με έμφαση στην premium φωτογραφία και την αυτονομία.



Κύρια Χαρακτηριστικά και Προδιαγραφές

Το βασικό μοντέλο Pura 90 έχει οθόνη 6.8 ιντσών LTPO OLED (1320x2856, 120Hz, Kunlun Glass), Kirin 9010s, 12/16GB RAM, 256-1024GB αποθηκευτικό χώρο και μπαταρία 6500mAh με ταχεία φόρτιση 100W. Η κάμερά του είναι τριπλή 50MP+12.5MP UW+50MP telephoto και η selfie camera στα 13MP, με δυνατότητα εγγραφής 4K video.

Το Pro Max ξεχωρίζει με οθόνη 6.9 LTPO OLED (1308x2880, 120Hz), Kirin 9030S, 6000mAh (φόρτιση 100W ενσύρματα και 50W ασύρματα), κάμερα 200MP και προστασία κατά IP68/69.

Καινοτομίες και χαρακτηριστικά

Και τα τρία μοντέλα «τρέχουν» HarmonyOS 6.1 με Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0 και προστατεύονται από Kunlun Glass Gen2 για μεγαλύτερη αντοχή. Η έκδοση Pro Max προσφέρει 1.07 δισεκατομμύρια χρώματα, HDR και PWM dimming για άνετη θέαση, ενώ η μπαταρία του διαρκεί για πολλές μέρες.

Οι κάμερες με ενίσχυση από την ΑΙ μπορούν να γράψουν 4K video στα 30fps video και είναι τέλειες για δημιουργούς περιεχομένου και λάτρεις της φωτογραφίας.