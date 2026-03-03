Επιστολική αποδήμων: Γιατί αργεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ανοίξει τα χαρτιά του - Ο ρόλος Πολάκη

Στο δύσκολο τραπέζι, με την παρτίδα της επιστολικής ψήφου των αποδήμων επάνω στην τσόχα, ο ΣΥΡΙΖΑ κρατάει ακόμα κλειστά τα χαρτιά του. Θα υπερψηφίσει, όπως έδειχναν εξαρχής όλες οι ενδείξεις ή θα στραφεί τελικά στο «παρών»;



Από την πρώτη στιγμή είχε διαφανεί το θετικό κλίμα που διαμορφώνεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, με σειρά βουλευτών να τάσσεται σαφώς υπέρ του «ναι» στην επιστολική ψήφο.



Ωστόσο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ορισμένοι, προεξάρχοντος του Παύλου Πολάκη, διατυπώνουν ισχυρές ενστάσεις, διαφωνώντας ανοιχτά με τη γραμμή της υπερψήφισης. Κι αυτό διότι δεν θέλουν, όπως λένε, να δώσουν λευκή επιταγή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.



Κατά πληροφορίες, εκτός του σφακιανού, δυο ακόμη βουλευτές εξέφρασαν αντίστοιχες επιφυλάξεις. Οι τελικές αποφάσεις πάντως ακόμη δεν έχουν ληφθεί, καθώς προγραμματίζεται και νέα σύσκεψη του προεδρείου το πρωί της Τετάρτης.



Όλα τα βλέμματα είναι αναπόφευκτα στραμμένα στην Κουμουνδούρου καθώς τα «ναι» από τα χείλη των 25 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να συγκεντρωθεί η αυξημένη πλειοψηφία των 200 ψήφων που απαιτείται ώστε να «περάσει» η διάταξη.



Ακόμη και χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ πάντως, υπάρχουν βάσιμες ελπίδες για την υπερψήφιση της ρύθμισης από 200 βουλευτές, καθώς θα αναζητηθεί η θετική ψήφος από τη δεξαμενή των ανεξάρτητων. Σε αυτή την περίπτωση ωστόσο η αυριανή ονομαστική ψηφοφορία δεν θα είναι ευκολοδιάβατη, μιας και η πλειοψηφία θα είναι απολύτως οριακή.

