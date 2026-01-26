Επιστολική ψήφος και τριεδρική εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Τη θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό στις βουλευτικές εκλογές, καθώς και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες, προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο της 26ης Ιανουαρίου 2026, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στη διευκόλυνση της συμμετοχής των αποδήμων στις εθνικές εκλογές και, υπό προϋποθέσεις, μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή από τις εκλογές του 2027.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, παρουσίασε το νομοσχέδιο με τίτλο «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού και διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός Επικράτειας», το οποίο εισάγει δύο βασικές μεταρρυθμίσεις: τη θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου για τους εκτός Ελλάδας εκλογείς και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες.



Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση προτείνει την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις βουλευτικές εκλογές αποκλειστικά για τους Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό. Η πρόταση βασίζεται στην εμπειρία των ευρωεκλογών του 2024, όπου η εφαρμογή της επιστολικής ψήφου κρίθηκε επιτυχημένη, διευκολύνοντας τη συμμετοχή των αποδήμων και ενισχύοντας τη σύνδεσή τους με τη χώρα.

Τι προϋποθέτει η εφαρμογή της

Η εφαρμογή της επιστολικής ψήφου από τις εθνικές εκλογές του 2027 προϋποθέτει την εξασφάλιση πλειοψηφίας δύο τρίτων των βουλευτών, όπως προβλέπει το άρθρο 51 παρ. 4 του Συντάγματος. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη συναίνεση, θα παραμείνει σε ισχύ το υφιστάμενο πλαίσιο, το οποίο προβλέπει την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος με φυσική παρουσία σε εκλογικά τμήματα του εξωτερικού.

Την Πέμπτη η άτυπη διακομματική επιτροπή

Ο κ. Λιβάνιος απεύθυνε ήδη πρόσκληση προς τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο προκειμένου να συμμετάσχουν σε άτυπη διακομματική επιτροπή για τη συζήτηση της κυβερνητικής πρωτοβουλίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου και ώρα 11:00 στο Υπουργείο Εσωτερικών.



Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες, δίνοντας τη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να εκλέγουν άμεσα τους βουλευτές που θα τους εκπροσωπούν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αν δεν συγκεντρωθεί η προβλεπόμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων, η ρύθμιση αυτή θα εφαρμοστεί από τις μεθεπόμενες εκλογές, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 1 του Συντάγματος.



Η κατανομή των εδρών θα γίνεται με βάση το σύνολο των ψήφων που λαμβάνει κάθε συνδυασμός σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού. Οι τρεις έδρες θα κατανέμονται με τον ίδιο τρόπο που ισχύει και για τις υπόλοιπες τριεδρικές περιφέρειες της χώρας, όπως η Αργολίδα, η Λακωνία, η Αρκαδία και η Βοιωτία.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, πρόκειται για μια πρωτοβουλία που συμπληρώνει τις μέχρι σήμερα μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης με στόχο την ενδυνάμωση τόσο των δημοκρατικών θεσμών όσο και των δεσμών των Ελλήνων του εξωτερικού με την πατρίδα. «Η εκλογική διαδικασία αποτελεί την ύψιστη έκφραση δημοκρατίας. Οι συνθήκες, σήμερα περισσότερο από ποτέ, απαιτούν να κάνουμε το επόμενο, αυτονόητο βήμα, υπερβαίνοντας τις κομματικές γραμμές, και να δυναμώσουμε τη φωνή των Ελλήνων του εξωτερικού και την εξωστρέφεια της χώρας μας. Προσβλέπω σε έναν ουσιαστικό διάλογο με όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή, προκειμένου αυτή η μεταρρύθμιση να γίνει νόμος του κράτους, εφόσον εξασφαλισθεί η απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος.

Δείτε την παρουσίαση του σχεδίου νόμου: