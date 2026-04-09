Επιθεώρηση σε ακριτικά φυλάκια

Ακριτικές μονάδες και επιτηρητικά φυλάκια στο ανατολικό Αιγαίο επισκέφθηκε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.



Ο Θανάσης Δαβάκης βρέθηκε σε Χάλκη, Τήλο, Νίσυρο, Ψέριμο, Πάτμο και Λειψούς όπου αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό και τους στρατεύσιμους ενόψει του Πάσχα.



Και σίγουρα, η επίσκεψη έχει και έντονο συμβολικό χαρακτήρα καθώς εκπέμπει μήνυμα παρουσίας και εγρήγορσης στην «πρώτη γραμμή» της εθνικής κυριαρχίας.

Και τιμώντας την καταγωγή του, ο υφυπουργός, ήταν λακωνικός, συγχαίροντας το προσωπικό για το υψηλό αίσθημα ευθύνης, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους.