Επίθεση μειονοτικής εφημερίδας στον Νίκο Ανδρουλάκη – Η επίσκεψη στην Τένεδο που ενόχλησε την Άγκυρα

Στο στόχαστρο της Άγκυρας έχει μπει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μετά την πιο πρόσφατη επίσκεψή του στην Τένεδο, για τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέπτεται με μεγάλη συχνότητα την Τουρκία, έχοντας αναπτύξει έναν ισχυρό δεσμό τόσο με το Οικουμενικό Πατριαρχείο αλλά και την ομογένεια στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και τα νησιά της Ίμβου και της Τενέδου, όπου σταδιακά επιστρέφουν οι ομογενείς και οι απόγονοι των ρωμιών που εκδιώχθηκαν μετά τα πογκρομ του 1955 και 1964.

Η μειονοτική εφημερίδα Millet και ο εκδότης της Τζενγκίζ Ομέρ -που διαχρονικά εκφράζει τις θέσεις του τουρκικού προξενείου στην Κομοτηνή- με άρθρο που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας επιτίθεται στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον, μεταξύ άλλων, για ακροδεξιά ρητορική.

Η κριτική Ανδρουλάκη στην Άγκυρα που πυροδότησε την επίθεση

Αφορμή για την σφοδρή επίθεση στο πρόσωπο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν η πρόσφατη επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην Τένεδο. Από ό,τι φαίνεται η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και οι δηλώσεις του, στο περιθώριο της επίσκεψης του στο νησί, ενόχλησαν τον εκδότη της μειονοτικής εφημερίδας της Κομοτηνής, που διαχρονικά διατηρεί τη σκληρότερη γραμμή στα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την Τένεδο είχε αναφερθεί στα εμπόδια της τουρκικής κυβέρνησης στα κληρονομικά δικαιώματα των Ελλήνων στο νησί, στην απουσία σχολείου και ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Παράλληλα , είχε προσθέσει πως «το ξαναζωντάνεμα του Ιερού αυτού Ναού αποτελεί πράξη μνήμης αλλά και μέλλοντος», κάνοντας λόγο για απομακρυσμένες κοιτίδες του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας που παραμένουν ζωντανές, «χάρη στην επιμονή, την αγάπη, τις θυσίες και την προσήλωση των ανθρώπων».

Υπονοούμενα για σύνδεση Ανδρουλάκη με Γκιουλέν

Οι αναφορές αυτές όμως προκάλεσαν τη μήνη του συντάκτη του άρθρου που κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη πως μετέτρεψε την τελετή των θυρανοιξίων σε μια πολιτική σκηνή που επισκίασε την πνευματική της διάσταση. Ακόμη , δεν δίστασε να υποστηρίξει πως οι δηλώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ εδράζονται στον «Επεκτατισμό του Ελληνισμού» και πως δεν προσομοιάζουν στο προφίλ ενός αριστερού πολιτικού. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμασώντας ξανά τα πάγια αιτήματα της μειονότητας αλλά και της τουρκικής κυβέρνησης για αμοιβαιότητα στα θρησκευτικά ζητήματα των μειονοτήτων ένθεν κακείθεν, κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη πως δεν σέβεται την θρησκευτική ελευθερία της μειονότητας, καθώς δεν αναγνωρίζει τους ψευτομουφτήδες, αφήνοντας παράλληλα και υπονοούμενα για τις σχέσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με το κίνημα του εκλιπόντος ιμάμη Φεντουλάχ Γκιουλέν που θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση στη γειτονική χώρα. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί πως σχολιάζοντας τις ίδιες δηλώσεις τού απέδωσε ακόμη ...«χιτλερικές» ιστορικές εμμονές», ενώ παράλληλα συνεχίζοντας την επίθεση στον αρχηγό της Αξιωματικής αντιπολίτευσης τον κατηγόρησε για «μεγαλοιδεατισμό», αφού τον χαρακτήρισε επιδεικτικά ως «μια προσωπικότητα που φαίνεται να κουβαλάει ένα σκίτσο της Μεγάλης Ιδέας στην τσέπη του πουκαμίσου του».

Η ανάρτηση Δουδωνή

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ απαντά στη χυδαία επίθεση που δέχτηκε από την εφημερίδα Milliyet ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την επίσκεψή του στην Τένεδο για να παραστεί στα θυρανοίξια του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.

Συγκεκριμενα ο κ. Δουδωνής σημείωσε:

« Η επίθεση στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη από την εφημερίδα Millet και τον εκδότη της Τζενγκίζ Ομέρ είναι χυδαία και απροκάλυπτη. Ό,τι και αν λένε, εμείς δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε για τα εμπόδια της τουρκικής κυβέρνησης στα κληρονομικά δικαιώματα των Ελλήνων, για την απουσία σχολείου και την έλλειψη ακτοπλοϊκής σύνδεσης στην Τένεδο. Είναι το αυτονόητο πατριωτικό μας καθήκον, είναι θέμα δικαίου, λογικής και ευθύνης».