Επίθεση στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πεύκη: «Οι τραμπουκισμοί δεν μας πτοούν»

Στο στόχαστρο αγνώστων βρέθηκαν χθες το βράδυ τα γραφεία της Β1 ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας στην Πεύκη. Η επίθεση προκάλεσε υλικές ζημιές στον χώρο, προκαλώντας την άμεση και έντονη αντίδραση του κυβερνώντος κόμματος.

Με επίσημη ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό, κάνοντας λόγο για ενέργειες που στρέφονται κατά της δημοκρατικής λειτουργίας. Παράλληλα, το κόμμα απηύθυνε κάλεσμα προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις να πάρουν σαφή θέση και να καταδικάσουν την επίθεση.

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τη χθεσινοβραδινή επίθεση που προκάλεσε υλικές ζημιές στα γραφεία της Β1 ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών στην Πεύκη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

«Δεν εκφοβιζόμαστε»

Στην ίδια ανακοίνωση, η Νέα Δημοκρατία στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα προς τους υπαιτίους της επίθεσης, τονίζοντας ότι η δράση των στελεχών της δεν πρόκειται να επηρεαστεί από τέτοιου είδους φαινόμενα βίας.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών που προκάλεσαν τις φθορές στα γραφεία της Πεύκης.