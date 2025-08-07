Επιβεβαιώνει η Μόσχα: Πούτιν και Τραμπ θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη (7/8) ο κορυφαίος σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.

«Με πρόταση της αμερικανικής πλευράς, επιτεύχθηκε συμφωνία επί της αρχής για τη διεξαγωγή διμερούς συνάντησης στο υψηλότερο επίπεδο τις επόμενες ημέρες, δηλαδή μία συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ. Αρχίζουμε τώρα ειδικές προετοιμασίες από κοινού με τους Αμερικανούς εταίρους», δήλωσε ο Ουσακόφ σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Δεν διευκρίνισε τον τόπο διεξαγωγής της συνάντησης κορυφής.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει χθες Τετάρτη (6/8) πως υπάρχει «καλή πιθανότητα να έχει συνάντηση πολύ σύντομα» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν καθώς και με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς να διευκρινίσει πού ή πότε.

«Ύμνοι» στη Ρωσία για τον Στιβ Γουίτκοφ

Η συνάντηση Πούτιν-Τραμπ πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και οι επιτελείς ασχολούνται ήδη με τις προετοιμασίες, δήλωσε από την πλευρά του ο πρώτος αντιπρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (ρωσική άνω βουλή) σήμερα, μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Ρώσος προέδρου με τον απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, στο Κρεμλίνο.

Ο Γουίτκοφ κέρδισε τη συμπάθεια στη Ρωσία χάρη στην ειλικρίνεια και τη ρεαλιστική του θέση, πρόσθεσε ο Ρώσος αξιωματούχος.

Ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Μόσχας ενισχύθηκε κατά 4,5% μετά την ανακοίνωση της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν από το Κρεμλίνο.