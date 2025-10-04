Ο ΟΑΣΑ προετοιμάζει μια πραγματική επανάσταση στις αστικές μετακινήσεις, φέρνοντας πιο κοντά την ιδέα ενός ενιαίου εισιτηρίου που θα καλύπτει όλα τα μέσα μεταφοράς. Το νέο σύστημα, γνωστό διεθνώς ως Account Based Ticketing, φιλοδοξεί να ενώσει μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, αλλά και υπηρεσίες ταξί και κοινόχρηστων ποδηλάτων, δίνοντας στους πολίτες ένα «πολυεργαλείο» μετακίνησης με μία μόνο πληρωμή.

Intime

Όπως ανακοίνωσε σε συνέδριο ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Γιώργος Σπηλιόπουλος, η μετάβαση προς αυτό το μοντέλο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται να αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα των επιβατών. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις ανέπαφες συναλλαγές: σήμερα, περίπου το 20% των ημερήσιων επιβατών πληρώνει με τραπεζική κάρτα, ποσοστό που για τους ταξιδιώτες του αεροδρομίου φτάνει στο 30%. Ο στόχος είναι σύντομα το μισό επιβατικό κοινό να χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο, που ήδη μετρά πάνω από 10 εκατομμύρια συναλλαγές μέσα στο 2023.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi

Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι επενδύσεις: Πάνω από 500 εκατ. ευρώ έχουν κατευθυνθεί τα τελευταία χρόνια σε νέα τρένα για τη ΣΤΑΣΥ και σε σύγχρονα οχήματα για την ΟΣΥ. Το λεωφορειακό δίκτυο επεκτείνεται ήδη μέχρι τον Μαραθώνα, το Μαρκόπουλο και τα Καλύβια, ενώ ο σχεδιασμός περιλαμβάνει περαιτέρω συνδέσεις σε όλη την Αττική. Το νέο ενιαίο εισιτήριο έρχεται να «κουμπώσει» πάνω σε αυτή τη δυναμική, με στόχο μια πιο γρήγορη, εύκολη και βιώσιμη εμπειρία μετακίνησης για όλους.