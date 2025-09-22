Έρχεται το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Μυρίζει» κόντρα Ανδρουλάκη - Δούκα

Με τόσα που γίνονται στο πολιτικό σκηνικό, κόντεψα να ξεχάσω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σε εκκρεμότητα ένα συνέδριο. Τα συνέδρια των κομμάτων, είναι αλήθεια ότι πλέον, έχουν χάσει την αίγλη που είχαν στο παρελθόν. Όμως για κόμματα που -με τον έναν ή τον άλλο τρόπο- διεκδικούν την εξουσία, δεν παύει να έχουν τη σημασία τους.

Στη Χαριλάου Τρικούπη λοιπόν, ένα χρόνο μετά τις εσωκομματικές εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου, το πολιτικό τακτικό συνέδριο είναι στα «προσεχώς». Κανονικά (βάση καταστατικού) έπρεπε να διεξαχθεί έξι μήνες μετά την επανεκλογή Ανδρουλάκη, αλλά διαχρονικά τέτοιες λεπτομέρειες πότε δεν τηρήθηκαν με τόση αυστηρότητα.

Επί της ουσίας, το συνέδριο σχεδιάζεται να διεξαχθεί εντός του 2025, μέχρι το τέλος του χρόνου. Ρώτησα τους ανθρώπους του προέδρου και μου μετέφεραν ότι τους έχει ζητήσει να το τρέξουν όσο μπορούν, ώστε να γίνει περί τα τέλη Νοεμβρίου, όπως δηλαδή είχε σχεδιαστεί από την περασμένη άνοιξη. Η λογική του Ανδρουλάκη λέει ότι το κόμμα πρέπει να είναι έγκαιρα πανέτοιμο, με νέα όργανα, ξεκάθαρο πρόγραμμα και στίγμα ενόψει εκλογών, οι οποίες ουδείς αποκλείει ότι μπορεί να επισπευσθούν...

Δύο μήνες και κάτι απομένουν ως τότε, τα χρονοδιαγράμματα είναι ασφυκτικά, ωστόσο η εκτίμηση έμπειρων κομματικών είναι ότι η πραγματοποίησή του είναι εφικτή. Διαφορετικά, θα μετατεθεί για τις αρχές του 2026, με πιθανότερο μήνα τον Φεβρουάριο.

Μέχρι στιγμής πάντως, μικρή προεργασία έχει γίνει, αφού εκτός του Γιάννη Βαρδακαστάνη που είναι ο γραμματέας της ΚΟΕΣ (του οργάνου που θα οδηγήσει στο συνέδριο), τίποτα άλλο δεν έχει προχωρήσει. Αυτό σημαίνει ότι οι ρυθμοί στην Χαριλάου Τρικούπη πρέπει να πολλαπλασιαστούν.

Αρμόδιες πηγές με ενημέρωσαν ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν η Γραμματεία της ΚΟΕΣ (κάτι σαν Πολιτικό Συμβούλιο που θα αριθμεί 50 άτομα) και μια σειρά από άλλες προσυνεδριακές διαδικασίες και σχήματα όπως η Επιτροπή Διεύρυνσης (για την οποία προοριζόταν ο Κώστας Σκανδαλίδης).

Να σημειώσω κλείνοντας, ότι τη σχετική προσυνεδριακή κινητικότητα «μυρίστηκε» ο Χάρης Δούκας, ο οποίος έθεσε δημόσια του δικούς του όρους προς την πλευρά Ανδρουλάκη και είμαι σίγουρος ότι οι προσεχείς τριβές μεταξύ τους θα είναι για το συνέδριο.

Τι ζήτησε ο δήμαρχος Αθηναίων και κορυφαίο στέλεχος; Ένα μεγάλο, δημοκρατικό, ανοιχτό συνέδριο, όχι fast track -όπως είπε- και χωρίς κλειστά μητρώα, ώστε να κληθούν σε αυτό όλες οι κοινωνικές ομάδες και οι φορείς που θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, πως θα γίνει σε συνέδριο που θα εκλέξει Κεντρική Επιτροπή να είναι τα μητρώα ανοιχτά, πρέπει να εξηγηθεί, όπως και ο προσδιορισμός των ημερομηνιών που προτείνει. Εκεί όμως που θα παίξει όλα τα λεφτά του ο Χάρης είναι να υπάρξει συνεδριακή απόφαση ότι το ΠΑΣΟΚ δε θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ, αν και σε αυτό έχει ήδη τοποθετηθεί ο Ανδρουλάκης, αποκλείοντας τη συνεργασία με το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.