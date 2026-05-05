Έρευνα δείχνει ότι η απαγόρευση των κινητών δεν ενίσχυσε τις επιδόσεις των μαθητών στις ΗΠΑ

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι οι απαγορεύσεις κινητών τηλεφώνων στα σχολεία των ΗΠΑ δεν βελτίωσαν σημαντικά τις βαθμολογίες μαθητών στα τεστ. Παρά την αρχική μείωση των περισπασμών, τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα δείχνουν να είναι ανάμεικτα, με ελάχιστες αλλαγές στην ακαδημαϊκή απόδοση.



Μελέτη και μεθοδολογία

Η έρευνα, με τίτλο "The Effects of School Phone Bans: National Evidence From Lockable Phones", δημοσιεύτηκε στο National Bureau of Economic Research (NBER) και εξετάζει δεδομένα από πάνω από 40.000 σχολεία στις ΗΠΑ μεταξύ του 2019 και του 2026. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα τοποθεσίας τηλεφώνων για να συγκρίνουν τα σχολεία με υψηλή και χαμηλή χρήση πριν τις απαγορεύσεις, εστιάζοντας και σε αυστηρές πολιτικές όπως το κλείδωμα των smartphone σε ντουλάπια την ώρα του μαθήματος. Η ανάλυση καλύπτει τρία χρόνια μετά την εφαρμογή του μέτρου, αποκαλύπτοντας σχεδόν μηδενικές επιδράσεις στις βαθμολογίες στα τεστ.



Αποτελέσματα σε βαθμολογίες και απόδοση

Οι απαγορεύσεις δεν έφεραν στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις στις βαθμολογίες των μαθητών, με ελάχιστες αλλαγές σε θέματα προσοχής στην τάξη ή bullying. Προσωρινή αύξηση καταγράφηκε στις πειθαρχικές κυρώσεις (16% τον πρώτο χρόνο), αλλά και αυτές μειώθηκαν αργότερα. Η ευεξία των μαθητών έπεσε αρχικά λόγω της διαταραχής και της απότομης αλλαγής στην καθημερινότητά τους, αλλά βελτιώθηκε στην πορεία, χωρίς όμως όλο αυτό να μεταφραστεί σε οφέλη για την ακαδημαϊκή τους πορεία.



Επιπτώσεις σε συμπεριφορά και παρακολούθηση

Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν μείωσαν δραστικά τη χρήση των κινητών (από 61% σε 13% σε ορισμένα σχολεία), αλλά δεν επηρέασαν την παρακολούθηση των μαθημάτων ή την προσοχή. Σε αντίθεση με άλλη έρευνα που έγινε στη Φλόριντα, που έδειξε βελτίωση βαθμολογιών τον δεύτερο χρόνο και μείωση αδικαιολόγητων απουσιών, η εθνική μελέτη δεν επιβεβαιώνει μεγάλα οφέλη.

Χώρες όπως η Γαλλία (που απαγόρευσαν τα κινητά στα σχολεία από τον Σεπτέμβριο του 2025) και η Νότια Κορέα (απαγόρευση από το 2026) υιοθετούν παρόμοιες πολιτικές με στόχο να βοηθήσουν τους μαθητές να συγκεντρωθούν στη μελέτη και το μάθημα.

Οι ερευνητές προειδοποιούν, πάντως, πως μπορεί να υπάρξουν πιθανά μακροπρόθεσμα οφέλη που ακόμη δεν μπορούν να φανούν, την ώρα που οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τους λιγότερους περισπασμούς των μαθητών.