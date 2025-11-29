Έρευνα-σοκ για τη λειψυδρία στην Ευρώπη: Μειώνονται τα αποθέματα νερού - Άσχημα νέα για την Ελλάδα

Τεράστια τμήματα των αποθεμάτων νερού της Ευρώπης στερεύουν, όπως αποκαλύπτει νέα μελέτη του Πανεπιστημίου UCL του Λονδίνου, που φέρνει στο φως ο Guardian.

Η μελέτη χρησιμοποιεί δεδομένα μεταξύ 2002 και 2024 από δορυφόρους και δείχνει ότι τα αποθέματα γλυκού νερού συρρικνώνονται σε όλη τη νότια και κεντρική Ευρώπη, από την Ισπανία και την Ιταλία έως την Πολωνία και μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν δορυφορικά δεδομένα που καταγράφουν τις αλλαγές στο βαρυτικό πεδίο της Γης.

Επειδή το νερό είναι βαρύ, οι μετατοπίσεις στα υπόγεια ύδατα, τα ποτάμια, τις λίμνες, την υγρασία του εδάφους και τους παγετώνες εμφανίζονται στο σήμα, επιτρέποντας στους δορυφόρους να «ζυγίσουν» αποτελεσματικά πόσο νερό είναι αποθηκευμένο.

Unsplash

Η «γεωγραφία» της λειψυδρίας

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν μια έντονη ανισορροπία: η βόρεια και βορειοδυτική Ευρώπη, ιδιαίτερα η Σκανδιναβία, τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Πορτογαλίας- έχουν γίνει πιο υγρές, ενώ μεγάλες εκτάσεις του νότου και της νοτιοανατολικής περιοχής, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ελβετίας, της Γερμανίας, της Ρουμανίας και της Ουκρανίας, έχουν αρχίσει να ξηραίνονται.

Σε δεινή θέση φαίνεται να βρίσκεται και η Ελλάδα, με τα δεδομένα να δείχνουν σαφώς ότι τα αποθέματα γλυκού νερού στη χώρα έχουν λιγοστέψει τις τελευταίες δεκαετίες.

«Όταν συγκρίνουμε τα συνολικά δεδομένα αποθήκευσης νερού στην ξηρά με τα σύνολα δεδομένων για το κλίμα, οι τάσεις συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε ο Mohammad Shamsudduha, καθηγητής υδατικών κρίσεων και μείωσης κινδύνων στο UCL.

«Σήμα κινδύνου»

Ο ίδιος τόνισε ότι τα ευρήματα αυτά πρέπει να αποτελέσουν «σήμα αφύπνισης» για τους πολιτικούς που εξακολουθούν να είναι επιφυλακτικοί σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

«Δεν μιλάμε πλέον για περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5 βαθμούς Κελσίου, πιθανότατα οδεύουμε προς 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και τώρα βλέπουμε τις συνέπειες», εξήγησε.

«Συνολικά, η δύση γίνεται πιο υγρή, ενώ η ανατολή γίνεται πιο ξηρή και αυτό το σήμα γίνεται ισχυρότερο», δήλωσε ο Shamsudduha.

«Παρόλο που οι συνολικές βροχοπτώσεις μπορεί να είναι σταθερές ή ακόμη και ελαφρώς αυξανόμενες, το μοτίβο αλλάζει. Βλέπουμε ισχυρότερες νεροποντές και μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας, ειδικά το καλοκαίρι», είπε.

Τα υπόγεια ύδατα θεωρούνται πιο ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή από τα επιφανειακά ύδατα, αλλά οι έντονες καλοκαιρινές νεροποντές συχνά σημαίνουν ότι περισσότερο νερό χάνεται λόγω απορροής και ξαφνικών πλημμυρών, ενώ η χειμερινή περίοδος αναπλήρωσης των υπόγειων υδάτων μπορεί να μειώνεται, εξήγησε ο επιστήμονας.

Κινητοποίηση στην Κομισιόν

Η συνολική ποσότητα νερού που προέρχεται από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα σε ολόκληρη την ΕΕ μεταξύ 2000 και 2022 μειώθηκε, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, αλλά οι αντλήσεις υπόγειων υδάτων αυξήθηκαν κατά 6%, γεγονός που αποδίδεται στην δημόσια ύδρευση (18%) και στη γεωργία (17%).

Είναι ένας κρίσιμος πόρος: σε όλα τα κράτη μέλη, τα υπόγεια ύδατα αντιπροσώπευαν το 62% της συνολικής δημόσιας παροχής νερού και το 33% των γεωργικών αναγκών σε νερό κατά τη διάρκεια του 2022.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε στον Guardian ότι η στρατηγική της για την ανθεκτικότητα στο νερό «στοχεύει να βοηθήσει τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων τους στην κλιματική αλλαγή και να αντιμετωπίσουν τις ανθρωπογενείς πιέσεις».

Η στρατηγική στοχεύει στην οικοδόμηση μιας «οικονομίας έξυπνης ως προς το νερό» και συνδυάζεται με μια σύσταση της Επιτροπής για την αποδοτικότητα του νερού, η οποία ζητά τη βελτίωση της αποδοτικότητας κατά «τουλάχιστον 10% έως το 2030».

Με τα επίπεδα διαρροών να κυμαίνονται από 8% έως 57% σε ολόκληρη την Ένωση, η Κομισιόν αναφέρει ότι η μείωση των απωλειών στους σωλήνες και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών θα είναι κρίσιμης σημασίας.

Ανάγκη για συλλογή ομβρίων υδάτων

Η τάση ξήρανσης της Ευρώπης θα έχει «εκτεταμένες» επιπτώσεις, πλήττοντας την επισιτιστική ασφάλεια, τη γεωργία και τα οικοσυστήματα που εξαρτώνται από το νερό, ιδίως τα ενδιαιτήματα που τροφοδοτούνται από υπόγεια ύδατα», σύμφωνα με τον Shamsudduha.

«Πρέπει να αποδεχτούμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι πραγματική, συμβαίνει και μας επηρεάζει», πρόσθεσε, ζητώντας καλύτερη διαχείριση των υδάτων και άνοιγμα σε «νέες, ακόμη και αντισυμβατικές» ιδέες, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης συλλογής ομβρίων υδάτων.