Αττική, ώρα μηδέν για τη λειψυδρία – Τι σημαίνει ο «κόκκινος» συναγερμός που σχεδιάζεται

Η Αττική παραμένει σε καθεστώς αγωνιώδους αναμονής για την πιθανή κήρυξη «κόκκινου» συναγερμού λόγω λειψυδρίας, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα χωρίς – μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης – να έχουν καταλήξει σε οριστική απόφαση. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΡΑΑΕΥ ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, με μοναδικές επίσημες αποφάσεις έως τώρα, την ενεργοποίηση κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε Πάτμο και Λέρο.

Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στους δύο νησιωτικούς δήμους να κινηθούν με διαδικασίες-εξπρές, αξιοποιώντας κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για έργα αφαλάτωσης και κρίσιμες παρεμβάσεις ενίσχυσης των υδατικών πόρων.

Αττική: η κρίση που «έβραζε» χρόνια… τώρα χτυπά την πόρτα

Η κλιμάκωση του υδατικού κινδύνου στο Λεκανοπέδιο δεν είναι μια ξαφνική κακοκαιρία. Είναι το αποτέλεσμα μιας υδρολογικής απορρύθμισης που τρέχει αθόρυβα επί 20 χρόνια – μια σταδιακή υποχώρηση ταμιευτήρων, εισροών και υδροφόρων οριζόντων, που σήμερα παίρνει τις διαστάσεις εθνικού SOS, με την Αττική να πλησιάζει – για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες – την επίσημη κήρυξη έκτακτης ανάγκης.

Ταμιευτήρες σε αριθμούς… που ζαλίζουν

Στις 27 Νοεμβρίου 2025, τα απολήψιμα αποθέματα των τεσσάρων βασικών ταμιευτήρων (Εύηνος, Μαραθώνας, Μόρνος, Υλίκη) ανήλθαν σε 365,1 εκατ. κυβικά μέτρα, καταγράφοντας οριακή άνοδο σε σχέση με τα 363,3 εκατ. της προηγούμενης ημέρας.

Η εικόνα όμως παραμένει δραματική, συγκρινόμενη με το πρόσφατο παρελθόν:

27/11/2024: 568,9 εκατ. κυβικά → διαφορά άνω των 200 εκατ. μ³

27/11/2019: 1,15 δισ. κυβικά → υπερτριπλάσια ποσότητα

Ιστορικό χαμηλό 1993: 119,1 εκατ. κυβικά → μια υπενθύμιση του τι μπορεί να ακολουθήσει

Σε σχέση με την 1η Οκτωβρίου 2025 (402,1 εκατ. μ³), τα αποθέματα ήδη εμφανίζουν καθοδική πορεία, αποδεικνύοντας πως το σύστημα δεν αναπληρώνεται με τον ρυθμό που χρειάζεται.

Σταθερή ζήτηση, χαμηλή ασφάλεια

Την ίδια ώρα, η ημερήσια παραγωγή των διυλιστηρίων (26/11/2025) διαμορφώθηκε σε 1,008 εκατ. μ³ νερού, μόλις ελαφρώς χαμηλότερη από τα 1,047 εκατ. της αντίστοιχης ημέρας του 2024, με τη ζήτηση να «καρφώνεται» σταθερά γύρω στο 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα την ημέρα τα τελευταία χρόνια.

Το συμπέρασμα μοιάζει αναπόφευκτο: μια μηχανή ύδρευσης που δουλεύει αδιάκοπα, αλλά σε… δεξαμενή που αδειάζει.

Οι ρίζες του ελληνικού υδατικού αδιεξόδου

Η Ελλάδα ζει μια υδρολογική αντίφαση, oι βροχές πέφτουν στη Δύση – η ανάγκη βρίσκεται στην Ανατολή. Το Αιγαίο, η Πελοπόννησος και η Αττική σηκώνουν τη μεγαλύτερη πίεση, με τους ταμιευτήρες και τα δίκτυα να εξαρτώνται από χειμώνες που πλέον «λησμονούν» τις βροχές.

Η κλιματική αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειος μεταφέρει το πρόβλημα σε μόνιμη βάση:

Λιγότερες, πιο σύντομες και πιο «βίαιες» βροχές

Μειωμένη απορρόφηση στα εδάφη

Ανεπαρκής ανατροφοδότηση ταμιευτήρων

Στάθμες που «ξεκινούν κάθε χρόνο από χαμηλότερη βάση»

Το τριπλό σοκ που κανείς δεν θέλει να ομολογήσει

Πίσω από το σημερινό αδιέξοδο, δρουν τρία καταστροφικά μέτωπα μαζί:

Υπεράντληση → εξάντληση & υφαλμύρινση υδροφόρων, ειδικά στα νησιά

Διαρροές δικτύων → χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού χάνονται καθημερινά

Κλιματική αλλαγή → μόνιμη μεταβολή στο μοντέλο αναπλήρωσης

Ένα εκρηκτικό μείγμα που καθιστά την λειψυδρία κανονικότητα, όχι εξαίρεση.

Το βλέμμα σταθερά στραμμένο στην Αττική

Το ζήτημα δεν έχει κλείσει – βρίσκεται σε θερμή επιτήρηση. Τα αποθέματα έχουν μειωθεί αισθητά, και αυτό σημαίνει πως νέες ανακοινώσεις μπορούν να έρθουν ανά πάσα στιγμή.

Η ενεργοποίηση του υψηλότερου επιπέδου προειδοποίησης για τη λειψυδρία δεν φέρνει – ακόμα – υποχρεωτικούς περιορισμούς για τους πολίτες. Δίνει όμως στις αρχές το «πράσινο φως» για:

Fast-track έργα ύδρευσης & αφαλάτωσης

Επιτάχυνση μελετών και εναλλακτικές υδροδοτήσεις

Σχέδια έκτακτης ανάγκης

Στα νησιά (Πάτμος, Λέρος): ενίσχυση παραγωγής, έλεγχοι κατανάλωσης & ετοιμότητα υδροφόρων

Ουσιαστικά, πρόκειται για μια προειδοποίηση-ανάχωμα, που στοχεύει να αποτρέψει αυστηρότερα μέτρα στο άμεσο μέλλον. Για την ώρα, οι πολίτες καλούνται απλώς σε πιο συνειδητή χρήση νερού.