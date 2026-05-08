Ερυθρόλευκο «καρφί» Χρηστίδη στον Ανδρουλάκη (ενόψει Final Four)

Έχουν αρχίσει και στρώνουν τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ και αυτό μέχρι στιγμής αποτυπώνεται και στο κλίμα στις συνεδριάσεις. Παλαιότερα σημαδεύονταν από διαπληκτισμούς και τσακωμούς, τώρα γίνονται πειράγματα και υπάρχει θετική διάθεση. Αν κρατήσει, αυτό θα το δείξει ο χρόνος.

Προς το παρόν πάντως, στην προχθεσινή συνεδρίαση ένα περιστατικό που έκανε όσους βρίσκονταν στο ισόγειο της Χαριλάου Τρικούπη να γελάσουν είχε πρωταγωνιστές τον Παύλο Χρηστίδη και το πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Μπαίνοντας στην αίθουσα ο Ανδρουλάκης τους χαιρέτισε όλους με χειραψία. Τον Χρηστίδη που ήταν και στην πρώτη σειρά, τον «πείραξε» για ένα βραχιολάκι που φορούσε στο χέρι, αρκετά παιδικό, με χάντρες λαχανί και φούξια.

«Τι είναι αυτό», τον ρώτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «βραχιόλι φτιαγμένο από τις κόρες μου», απάντησε ο βουλευτής του Νότιου Τομέα, ο οποίος ως γνωστό πειραχτήρι επίσης, σημείωσε με νόημα ότι φοράει κι άλλο βραχιολάκι στο χέρι αλλά ο κ. Ανδρουλάκης δεν τον παρατήρησε ή δεν ήθελε να το παρατηρήσει. Ήταν ένα του Ολυμπιακού, «αν θες στο χαρίζω», είπε ο Χρηστίδης και εννοείται ο βάζελος Ανδρουλάκης έγνεψε αρνητικά.

Το ίδιο βράδυ ήρθε και η ήττα του ΠΑΟ από τη Βαλένθια...