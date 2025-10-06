Εσπερίδα για την κλιματική αλλαγή στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών (International Day for Disaster Risk Reduction), το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει επιστημονική εσπερίδα, με θέμα «Δάση και κλιματική αλλαγή: Η περίπτωση του Πάρνωνα», την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 (ώρα 18:00), στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, στη Σπάρτη.

Η εσπερίδα βασίζεται στην πρόσφατη ομώνυμη έκδοση, που κυκλοφόρησε το 2024 από τις Εκδόσεις του Ιδρύματος, με συγγραφική ομάδα τους Κώστα Καρτάλη, Νάνσυ Σελέντη, Πηνελόπη Ματσούκα και Αλεξάνδρα Τράντα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν, εστιάζοντας στην περιοχή του Πάρνωνα, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο δασικό τοπίο και θα παρουσιαστούν οι αναγκαίες δράσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δασών στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, θα συζητηθεί η μεθοδολογία σχεδιασμού του εντύπου καθώς και τα πρώτα συμπεράσματα από την πιλοτική εφαρμογή του.

Ομιλητές:

Κώστας Καρτάλης , καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος και Κλίματος, ΕΚΠΑ, επιστημονικός σύμβουλος ΠΙΟΠ

, καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος και Κλίματος, ΕΚΠΑ, επιστημονικός σύμβουλος ΠΙΟΠ Παναγιώτης Δημόπουλος , καθηγητής Βοτανικής και Οικολογίας, πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

, καθηγητής Βοτανικής και Οικολογίας, πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών Αλεξάνδρα Τράντα , δρ αρχαιολόγος-μουσειολόγος, επιστημονική υπεύθυνη Μουσείου Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού

, δρ αρχαιολόγος-μουσειολόγος, επιστημονική υπεύθυνη Μουσείου Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού Γιάννης Μπαγιώκος, ιστορικός, τοπικός διαχειριστής Μουσείου Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού

Η είσοδος είναι ελεύθερη.