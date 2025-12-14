Εταιρεία πριμοδοτεί με 1 εκατ. ευρώ νέα κατηγορία βραβείου Νόμπελ

Η Επιτροπή Νόμπελ δέχεται όλο και περισσότερη πίεση να αναγνωρίσει την «μεγαλύτερη κρίση της εποχής μας» δημιουργώντας ένα Βραβείο αφιερωμένο στην κλιματική αλλαγή.

Φημισμένα ως από τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις στην ιστορία, τα Βραβεία Νόμπελ περιορίζονται σήμερα σε έξι κατηγορίες: Φυσική, Χημεία, Ειρήνη, Λογοτεχνία, Οικονομικά και Ιατρική.

Οι νικητές λαμβάνουν χρηματικό έπαθλο περίπου 1 εκατ. ευρώ, μαζί με άλλα προνόμια, όπως ένα μοναδικό δίπλωμα και ένα χρυσό μετάλλιο. Ωστόσο, εν μέσω της ολοένα εντεινόμενης απειλής της κλιματικής αλλαγής, οι εκκλήσεις για αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιτευγμάτων δυναμώνουν.

Εταιρεία προσφέρει 1 εκατ. ευρώ

Τώρα, η «μηχανή αναζήτησης που φυτεύει δέντρα», Ecosia, καλεί τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, η οποία επιλέγει τους βραβευμένους στη Φυσική, τη Χημεία και τα Οικονομικά, να εγκαινιάσει το πρώτο Βραβείο για το Κλίμα και την Υγεία του Πλανήτη μέσα στο επόμενο έτος.

Η εταιρεία έχει καταθέσει 1 εκατ. ευρώ σε συμβολαιογράφο στο Βερολίνο, δεσμεύοντας το ποσό αποκλειστικά για τη δημιουργία του κεφαλαίου του νέου βραβείου. Τονίζει, επίσης, ότι είναι ανοιχτή στη χρηματοδότηση μιας «μακροπρόθεσμης βάσης» ή στη συνεργασία με άλλους οργανισμούς «δεσμευμένους στην κλιματική δικαιοσύνη» ώστε οι λύσεις για το κλίμα να διατηρήσουν τη θέση τους στην οικογένεια των βραβείων Νόμπελ.

Σε δήλωση που απέστειλε στο Euronews Green, η Ecosia ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί καμία επιρροή στις υποψηφιότητες ή στους βραβευμένους.

Αντίθετα, το βραβείο θα ακολουθεί τις ίδιες αρχές που διέπουν και το Βραβείο Οικονομικών, όπου τα μέλη της επιτροπής επιλέγουν από τους προτεινόμενους υποψηφίους.

Πώς θα μοιάζει ένα Βραβείο Νόμπελ για το Κλίμα και την Υγεία του Πλανήτη

Σύμφωνα με την Ecosia, το προτεινόμενο βραβείο στοχεύει να τιμά άτομα, συλλογικότητες ή εταιρείες που έχουν σημειώσει «σημαντικά βήματα» στην καινοτομία για το κλίμα, τη μείωση των εκπομπών, τη ρύθμιση ή την περιβαλλοντική υπεράσπιση.

«Το πώς θα προσαρμοστούμε στην κλιματική κρίση θα καθορίσει την ίδια την ανθρωπότητα», λέει ο διευθύνων σύμβουλος της Ecosia, Κρίστιαν Κρολ.

«Πιστεύουμε ότι, χάρη στην τεχνογνωσία και το κύρος που φέρνουν η Ακαδημία και η Επιτροπή Νόμπελ, αυτό το νέο βραβείο θα φωτίσει, θα επιβραβεύσει και θα εμπνεύσει τις πρωτοποριακές καινοτομίες και τους αφοσιωμένους ανθρώπους που εργάζονται ακατάπαυστα για να διασφαλίσουν την επιβίωσή μας για τις επόμενες γενιές.»

Πόσο πιθανό είναι ένα Βραβείο Νόμπελ αποκλειστικά για το κλίμα;

Δεν έχει προστεθεί νέα κατηγορία στα Νόμπελ από το 1968, όταν θεσπίστηκε το Βραβείο Οικονομικών στη μνήμη του Άλφρεντ Νόμπελ.

Ωστόσο, εξέχουσες φωνές για το κλίμα υποστηρίζουν ότι η ανάγκη για μια παγκόσμια σκηνή που θα αναδεικνύει τη δράση για το κλίμα δεν μπορεί πλέον να αγνοείται.

«Ένα βραβείο για το κλίμα και την υγεία του πλανήτη θα ενθάρρυνε τον κόσμο να δημιουργήσει λύσεις, να βελτιώσει πολιτικές και να κινητοποιήσει κοινότητες για δράση», λέει η ακτιβίστρια για το κλίμα Λουίζα Νόιμπάουερ.

«Είναι καιρός η παράδοση των Νόμπελ να αναγνωρίσει επιτέλους τη μεγαλύτερη κρίση της εποχής μας.»

Υπέρ της εκστρατείας τάσσεται και ο Αντρέας Χούμπερ από τη Γερμανική Ένωση της Λέσχης της Ρώμης. «Η αρχική ιδέα του Νόμπελ, να τιμηθεί η μεγαλύτερη προσφορά προς την ανθρωπότητα, ισχύει σήμερα περισσότερο από ποτέ για όσους προστατεύουν τα θεμέλια της ύπαρξής μας», σημειώνει.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο διακεκριμένος αυτόχθονας ηγέτης από τη Βραζιλία, Άλβαρο Τουκάνο, υποστήριξε ότι τα πιο σημαντικά βραβεία του κόσμου πρέπει επιτέλους να αναγνωρίσουν «το πιο δραματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης».