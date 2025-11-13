Euro 2028: Το στάδιο που θα διεξαχθεί ο τελικός και η... ασυνήθιστη ώρα έναρξης

Το Πρίνσιπαλιτι του Κάρντιφ επελέγη επίσημα για να φιλοξενήσει την τελετή έναρξης του Euro 2028 από την UEFA, ενώ το «Γουέμπλεϊ» θα υποδεχτεί τους ημιτελικούς και τον τελικό, ο οποίος, όπως ανακοίνωσε η πανευρωπαϊκή ομοσπονδία, θα διεξαχθεί στις 19:00 το απόγευμα, αυτή είναι μια απόφαση που έχει παρθεί και για τον τελικό του Champions League, σε μια σημαντική τροποποίηση ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε για να «βελτιώσει τη συνολική εμπειρία της ημέρας του αγώνα» για τους φιλάθλους.



Το τουρνουά, που θα συνδιοργανωθεί από Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία και Ιρλανδία και θα περιλαμβάνει 24 ομάδες και 51 αγώνες, θα ξεκινήσει την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2028 και θα ολοκληρωθεί ακριβώς έναν μήνα αργότερα, την Κυριακή 9 Ιουλίου.



Η UEFA ανακοίνωσε επίσης ότι οι οικοδέσποινες χώρες του Euro 2028 θα δώσουν τους αγώνες των ομίλων τους μπροστά στους δικούς τους φιλάθλους, εφόσον προκριθούν απευθείας στο τουρνουά.



Η ομάδα του Τόμας Τούχελ θα αγωνιστεί στον πρώτο της αγώνα στο «Έτιχαντ» της Μάντσεστερ Σίτι, ενώ οι επόμενοι δύο θα διεξαχθούν στο θρυλικό στάδιο του Λονδίνου. Η Ιρλανδία, η Σκωτία και η Ουαλία θα παίξουν αντίστοιχα σε Δουβλίνο, Γλασκώβη και Κάρντιφ.



Οι τρεις ώρες έναρξης που επιλέχθηκαν για το τουρνουά θα είναι: 16:00., 19:00 και 22:00, με τις πλήρεις λεπτομέρειες για κάθε αγωνιστική να ανακοινώνονται μετά την κλήρωση του τουρνουά, το 2027.



Υπολογίζεται ότι το Euro 2028 θα αποφέρει οικονομικά οφέλη ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η κυβέρνηση της Σκωτίας, η κυβέρνηση της Ουαλίας και η κυβέρνηση της Ιρλανδίας αναμένεται να επενδύσουν συνολικά έως και 750 εκατομμύρια ευρώ στο τουρνουά.



Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφέριν, δήλωσε: «Το ποδόσφαιρο είναι η παγκόσμια γλώσσα. Εκφράζει το πάθος, την ικανότητα, το θάρρος, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό καλύτερα από κάθε άλλη, και μας υπενθυμίζει συνεχώς ότι οι διαφορές μας είναι ακριβώς αυτό που κάνει το άθλημά μας τόσο όμορφο. Στο Euro 2028, όλοι θα μιλάμε ποδόσφαιρο, δυνατά, καθαρά και ενωμένοι».