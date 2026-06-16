Eurojackpot: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 54 εκατομμύρια ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (16/6) η κλήρωση υπ' αριθμόν 238 του Eurojackpot, η οποία μοίραζε συνολικά 54 εκατομμύρια ευρώ στους τυχερούς παίκτες.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης, είναι: 9, 26, 29, 37, 42

Οι δύο αριθμοί Eurojackpot είναι: 1 και 7

Οι παίκτες μπορούν να ενημερωθούν για τις κατηγορίες επιτυχιών και τα κέρδη της κλήρωσης μέσω των επίσημων καναλιών του παιχνιδιού.

Πώς παίζεται το Eurojackpot

Κάθε δελτίο του Eurojackpot έχει 6 στήλες, με 2,5 ευρώ το κόστος για την κάθε μία. Κάθε στήλη έχει 2 πεδία συμπλήρωσης αριθμών, όπου ο παίκτης καλείται να συμπληρώσει τουλάχιστον 5 αριθμούς (από το 1 έως το 50) στο πρώτο και στο δεύτερο τουλάχιστον 2 αριθμούς (από το 1 έως το 12). Αυτοί οι δύο είναι οι αριθμοί Eurojackpot.

Όποιος πετύχει σωστά και τους 7 αριθμούς είναι ο απόλυτος νικητής του Eurojackpot. Οι παίκτες βέβαια μπορούν ακόμα να επιλέξουν πλήρες ή τυποποιημένο σύστημα, τυχαίας επιλογής αριθμών, συμμετοχής σε συνεχόμενες κληρώσεις, καθώς και να καταθέσουν ομαδικό δελτίο.

Τι είναι το Eurojackpot

Το Eurojackpot, στο οποίο παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.