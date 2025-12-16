Euroleague: Η ώρα και το κανάλι του Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός
Πού θα δείτε την εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Euroleague.
Οι «αιώνιοι» καλούνται σήμερα (16/12) να τα βάλουν με τις δύο πιο φορμαρισμένες ομάδες της Ευρώπης. Στην Τουρκία, οι «πράσινοι» κοντράρονται με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, ενώ οι Πειραιώτες υποδέχονται στο ΣΕΦ τη Βαλένθια.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας
19.45 / Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός / Nova Sports 4
21.15 / Ολυμπιακός - Βαλένθια / Nova Sports Prime
18.00 / Dubai BC - Μακάμπι Τελ Αβίβ / NovaSports Prime
21.30 / Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης / Nova Sports 5
22.00 / Παρί - Μπαρτσελόνα / Nova Sports 6