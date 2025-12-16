Euroleague: Η ώρα και το κανάλι του Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός

Οι «αιώνιοι» καλούνται σήμερα (16/12) να τα βάλουν με τις δύο πιο φορμαρισμένες ομάδες της Ευρώπης. Στην Τουρκία, οι «πράσινοι» κοντράρονται με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, ενώ οι Πειραιώτες υποδέχονται στο ΣΕΦ τη Βαλένθια.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

19.45 / Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός / Nova Sports 4

21.15 / Ολυμπιακός - Βαλένθια / Nova Sports Prime

18.00 / Dubai BC - Μακάμπι Τελ Αβίβ / NovaSports Prime

21.30 / Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης / Nova Sports 5

22.00 / Παρί - Μπαρτσελόνα / Nova Sports 6