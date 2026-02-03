Euroleague: Live η αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Dubai BC

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Dubai BC για την 26η αγωνιστική της EuroLeague στην «Coca Cola Arena» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν στόχο το «διπλό» που θα τους φέρει πιο κοντά στο στόχο του πλεονεκτήματος έδρας. Θα πρέπει να τονίσουμε πως αποφασίστηκε από τον Γιούρι Γκόλεματς και το τεχνικό επιτελείο των Αράβων, να αγωνιστεί κανονικά ο Φίλιπ Πετρούσεφ στο ματς με τους «ερυθρόλευκους», παρά το γεγονός πως μέχρι την τελευταία στιγμή η παρουσία του ήταν κάτι παραπάνω από αμφίβολη.

Δείτε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Dubai Bc