Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι: Αγνώριστη η Άντερσον, αφόρητα σέξι η Σαρλίζ Θερόν, μεθυσμένη η Κέιτ Μος

Η Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι καλά κρατεί και οι celebrities έχουν κατακλύσει την «Πόλη του Φωτός» για να παρακολουθήσουν τις επιδείξεις διάσημων σχεδιαστών για την άνοιξη / καλοκαίρι 2026, όπως και ο κόσμος που περιμένει υπομονετικά και συνωστίζεται προκειμένου να τους δει από κοντά.

Η Paris Hilton παρακολούθησε την επίδειξη της Isabel Marant, ντυμένη στα μαύρα.

(Photo by Peter White/Getty Images)

Οι Tom Ford, Rick Owens, Mugler, Schiaparelli, Loewe, isabel Marant, Paco Rabanne, Balmain, Christian Louboutin και άλλοι αποκάλυψαν το όραμά τους για το πώς φαντάζονται εκείνοι την θηλυκότητα μέσα από τις δημιουργίες τους και έπεται συνέχεια, καθώς οι επιδείξεις θα διαρκέσουν μέχρι και τις 7 Οκτωβρίου.

Στην Mugler, το ραντεβού έγινε στα βάθη ενός γκαράζ στάθμευσης στα ανατολικά του Παρισιού. Εκεί, ο Miguel Castro Freitas, ο οποίος διορίστηκε τον Μάρτιο, παρουσίασε την πρώτη του συλλογή για την μάρκα, η οποία ανήκει στην L'Oréal από το 2019 και της οποίας το επιχειρηματικό μοντέλο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις πωλήσεις αρωμάτων.

Η Πάμελα Άντερσον και η Ναόμι Γουότς παρακολούθησαν την επίδειξη του Mugler και μάλιστα η άλλοτε εκρηκτική ξανθιά ηθοποιός του «Baywatch» εμφανίστηκε με hair look που ξάφνιασε τους πάντες.

(Photo by Peter White/Getty Images)

Στο ίδιο show και η Anna Wintour.

(Photo by Raimonda Kulikauskiene/Getty Images)

H Kate Moss παρακολούθησε την επίδειξη του Tom Ford και μάλιστα κυκλοφόρησαν βίντεο που την δείχνουν μεθυσμένη καθώς επέστρεφε στο ξενοδοχείο της μετά από νυχτερινή διασκέδαση.

(Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

Η Σαρλίζ Θερόν με μαύρο δερμάτινο τζάκετ, χωρίς τίποτα από μέσα, χακί βερμούδα και loafers τράβηξε πάνω της όλα τα βλέμματα στην επίδειξη μόδας του Christian Dior.