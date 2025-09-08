«Εξαφανισμένοι» από τη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας και οι άνθρωποί του

Από ότι μου είπαν οι άνθρωποι μου που βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη, το «τσιπραίικο» είχε έναν στόχο και μόνο. Να γίνει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και όλοι να ασχοληθούν με αυτή. Ούτε με γύρω, γύρω κουβέντες, ούτε με κουτσομπολιά, ούτε τίποτα άλλο.

Γι' αυτό απέφυγαν τα πολλά, πολλά στην πόλη. Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός ήρθε στο «Βελλίδειο», μπήκε μέσα φουριόζος, έκανε την ομιλία και απήλθε. Ούτε φωτογραφίες, ούτε χαιρετούρες με όσους βρίσκονταν στο ακροατήριο, ούτε τίποτα.

Το ίδιο, λίγο πολύ, μου είπαν πως έκαναν και οι συνεργάτες του. Εγώ, όμως, έμαθα ότι με την ολοκλήρωση της ομιλίας, οι Γιώργος Χουλιαράκης, Γιώργος Βασιλειάδης και Δημήτρης Λιάκος, μαζί με τους υπόλοιπους συνεργάτες του Αλ.Τσίπρα, μετέβησαν στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει ο πρώην πρωθυπουργός.

Αλλά και εκεί, μη φανταστείτε τίποτα ιδιαίτερο. Έκαναν έναν γρήγορο σχολιασμό της παρουσίας του, ήπιαν ένα ποτό και αμέσως πήγαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», με προορισμό την Αθήνα. Δεν ξέρω αν είχε δουλειά ή απλά δεν ήθελε πολλές, πολλές συναντήσεις, που θα προκαλούσαν διάφορα σχόλια…