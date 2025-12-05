Έξαλλος ο δήμαρχος Χαλανδρίου: «Τίποτα δεν μπορεί να νικήσει την ανθρώπινη βλακεία των Αθηνέζων»

Οργισμένος εμφανίστηκε σε ανάρτησή του στο Facebook ο δήμαρχος Χαλανδρίου, Σίμος Ρούσσος με την κίνηση κάποιων οδηγών να παρκάρουν πάνω σε μια γέφυρα, στην οποία, όπως αναφέρει, «έχει βγει πάνω το ποτάμι εκατό φορές από το 1977 και μετά».



Ο κ. Ρούσσος κάνει, μάλιστα, λόγο για «ανθρώπινη βλακεία των Αθηνέζων που ξήλωσαν τις κορδέλες που με κόπο τοποθετούσαν χθες οι εργαζόμενοι της Πολιτικής Προστασίας μέσα στη βροχή» προκειμένου να μην παρκάρουν αυτοκίνητα στη συγκεκριμένη γέφυρα.

Η ανάρτηση του δημάρχου Χαλανδρίου:

Μακριά η νύχτα απόψε.

Ώρα 5.30πμ.

Παρά τον τεράστιο όγκο νερού που πέφτει αδιαλείπτως τόσες ώρες το έργο μέχρι στιγμής κρατάει.



Υ.Γ Φυσικά τίποτα δεν μπορεί να νικήσει την ανθρώπινη βλακεία των Αθηνέζων που ξήλωσαν τις κορδέλες που με κόπο τοποθετούσαν χθες οι εργαζόμενοι της Πολιτικής προστασίας μέσα στη βροχή, για να παρκάρουν ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΑΝΩ στη γέφυρα της Γρίβα και Καλαμά. Εκεί δηλαδή που έχει βγει πάνω το ποτάμι εκατό φορές από το 1977 και μετά.