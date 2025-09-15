Εξιτήριο για τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη - Το SMS από τον Τσίπρα

Μετά από τέσσερις ημέρες νοσηλείας στο «Ωνάσειο», έχοντας υποβληθεί σε επέμβαση, όπου τοποθετήθηκαν δύο στεντ, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης πήρε εξιτήριο. Και από ότι μαθαίνουμε, είναι πολύ δυνατός και κεφάτος, παρά την περιπέτεια που πέρασε.

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς δέχθηκε εκατοντάδες μηνύματα από ολόκληρη την Ελλάδα. Από νυν και παλιούς συνοδοιπόρους.

Από ότι έμαθα, ένα εξ αυτών προήλθε από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός, με «ζεστό» τρόπο ευχήθηκε περαστικά στον άλλοτε στενό του συνεργάτη.

Μπροστά στην ανθρώπινη σχέση, οι πολιτικές διαφωνίες δεν λένε τίποτα, πραγματικά.

O «Ανιχνευτής» εύχεται στον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, γρήγορα περαστικά και σιδερένιος!

