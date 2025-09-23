Εξομολόγηση Σακελλαρίδη: Ο πόνος στο στήθος και το «καρφί» στον Αλέξη Τσίπρα

Για την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του μίλησε ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβρίηλ Σακελλαρίδης. Ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος αποκάλυψε πως ένιωσε έντονη ενόχληση στο στήθος και ύστερα από εξετάσεις στο Ωνάσειο νοσοκομείο, οι γιατροί έκριναν απαραίτητο να του τοποθετήσουν στεντ.



«Πρέπει να ακούμε τα σημάδια. Εδώ και δέκα ημέρες έχω κόψει το κάπνισμα και πιστεύω πως δεν θα ξανακαπνίσω. Συχνά νομίζουμε ότι είμαστε άτρωτοι, αλλά δεν είναι έτσι – δεν ξέρεις από πού μπορεί να σου έρθει. Εγώ ένιωσα έναν πόνο, μια ενόχληση που δεν μου ήταν γνώριμη. Αυτό θέλω να πω στον κόσμο: να μην αγνοείτε τα συμπτώματά σας. Δεν θα “ξεφτιλιστείτε” αν πάτε στον γιατρό και τελικά δεν είναι κάτι σοβαρό».

Η παραίτηση από το ΣΥΡΙΖΑ και η πολιτική

Ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στην απόφασή του να παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τα μελλοντικά του σχέδια «Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα στην πορεία, πήρα την απόφαση να αφήσω την θέση. Δεν μπορούσα να βγάλω την ουρά μου απέξω. Στο πλευρό του ήμουν (σ.σ. του Αλέξη Τσίπρα). Έχω προσωπική ευθύνη. Απλά θεωρούσα ότι το μόνο λογικό για εμένα ήταν να παραδώσω την έδρα και να παραδεχθείς ότι κάποια στιγμή χάνεις και νομίζω ότι αναγνωρίστηκε από τον κόσμο ως επί το πλείστον. Πολλοί μπορεί να είπαν ότι ήμουν δειλός, την ακούω την κριτική αυτή, αλλά 10 χρόνια μετά με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε γι’ αυτό», είπε αρχικά για την απόφασή του να αφήσει πίσω του το κόμμα της Αριστεράς μετά την ήττα του Αλέξη Τσίπρα»

Εξηγώντας την απομάκρυνση του από το κόμμα της Κουμουνδούρου ο κ. Σακελλαρίδης σημείωσε «Ήταν συνειδητή μου επιλογή να μην εμπλακώ ξανά στο ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα μου νιώθω ότι έχω έναν σταθερό πυρήνα, γύρω από τον οποίο μπορώ να προσαρμόζομαι στην εποχή. Η Αριστερά είναι ένα όραμα για το πώς μπορεί να κάνεις τον κόσμο καλύτερο. Είναι τρόπος ζωής. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να συγκρουστείς και να μην είσαι πάντα συμπαθής σε όλους και να είσαι το καλό παιδί».

Ερωτηθείς για την έντονη παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική και τη φημολογία για ίδρυση κόμματος ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς σημείωσε «πως καταρχήν περιμένουμε να τοποθετηθεί ο Αλέξης Τσίπρας, μέχρι στιγμής ο τρόπος που έχει τοποθετηθεί, που δεν ξέρουμε τελικά αν θα πάρει κάποια πρωτοβουλία, κατ εμέ έχει αποφασίσει να είναι απολύτως διακριτός απέναντι στην Αριστερά, έχει αποφασίσει το rebranting του να ξεκινάει και από την πολιτική του τοποθέτηση. Κατά τη δική μου άποψη δεν νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο τόπος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι μια πολιτική μέσων όρων δηλαδή μια "σούπα" λίγο από δω και λίγο από κει λίγο στο κέντρο για να μπορέσω να προσεγγίσω περισσότερα ακροατήρια.»

Η σχέση με τη Ράνια Τζίμα

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναφέρθηκε και στη σχέση του με τη γνωστή παρουσιάστρια του MEGA, Ράνια Τζίμα: «Οι μεγάλες προκλήσεις ήρθαν όταν επαγγελματικά υπήρξαν συγκρούσεις, αλλά ευτυχώς δεν κράτησαν πολύ. Σεβόμενοι ο ένας τον αξιακό κώδικα του άλλου, δεν μπήκαμε στα χωράφια του άλλου. Σφυρηλατήσαμε έτσι τη σχέση μας και φτάσαμε στο σήμερα. Εγώ είμαι πιο αυστηρός με τα όρια, ενώ η Ελένη, το παιδί μας, έχει χαρακτηριστικά και των δύο μας».