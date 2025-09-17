Συγκέντρωση φανατικών ορθοδόξων: «Έξω τα εκτρώματα απ' την Πινακοθήκη»

Συγκέντρωση έξω από την Εθνική Πινακοθήκη, όπου τον περασμένο Μάρτιο ο τότε βουλευτής της «Νίκης» Νικόλαος Παπαδόπουλος βανδάλισε έργα του Χριστόφορου Κατσαδιώτη, πραγματοποιούν ενώσεις Χριστιανών και πιστοί.

Το κάλεσμα έγινε από τον «Ελληνικό Παλμό», το κίνημα που ίδρυσε ο Νικόλαος Παπαδόπουλος, μετά την αποχώρησή του από τη «Νίκη». Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονται για την επιστροφή των έργων που είχαν βανδαλιστεί στην Πινακοθήκη και φωνάζουν συνθήματα όπως «έξω τα εκτρώματα απ' την Πινακοθήκη», «Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία», «έξω οι μασόνοι από την Εκκλησία», ενώ στο «στόχαστρό» τους βρέθηκε η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, τα εμβόλια, οι μετανάστες, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, από τον οποίο ζητούσαν να δώσει το «παρών», αλλά και η κυβέρνηση.

«Αυτό το σαθρό κατεστημένο που στηρίζεται από τα λαγούμια της Μασονίας, ετόλμησε να βεβηλώσει την πίστη μας και να παραποιήσει τα ιερά και τα σύμβολα του τόπου μας. Μέσα σε αυτήν εδώ την Πινακοθήκη, την κατά τα άλλα Εθνική, που την πληρώνουν οι Έλληνες με τους φόρους τους, βεβηλώνεται το ιερό πρόσωπο της Παναγίας, των Αρχαγγέλων, και βεβηλώνεται και η ίδια μας η πατρίδα, γιατί υπάρχουν μέσα πορνικά βίντεο που αντί για μουσική υπόκρουση έχουν το “Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε” - που είναι η προσευχή επίκλησης στο Άγιο Πνεύμα - και τον εθνικό ύμνο. Δηλαδή, ό,τι ελληνικό, ό,τι ορθόδοξο βεβηλώνεται αυτή τη στιγμή στην Πινακοθήκη» ανέφερε στη δήλωσή του ο Νικόλαος Παπαδόπουλος.

«Ήταν εωσφορική κίνηση»

Ερωτηθείς για την επαναφορά των έργων είπε ότι «ήταν εωσφορική κίνηση, να τα ξαναβάλουν επειδή τους “ρίξαμε” τον Βάαλ. Ο Βάαλ ήταν θεός των ειδωλολατρών. Αυτά είναι εικόνες του θεοσοφισμού, είναι τέχνη των αποκρυφιστών και των εωσφοριστών που μπήκανε μέσα στην Πινακοθήκη μας».

Μια άλλη πιστή είπε: «Πείτε μου, τι σας έκανε η Θεοτόκος; Αν δεν καταλαβαίνετε, καθίστε στα σπίτια σας και μην πλανάτε τον κόσμο, γιατί ο Χριστός λέει “ουαί σε εκείνον που θα πλανήσει ένα από τα παιδιά μου”. Τα ακούς, Ιερώνυμε; Τα ακούς, Βαρθολομαίε; Τι είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος; “Μακριά από την Ορθοδοξία οι αιρετικοί”».