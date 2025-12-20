Έξυπνες κάμερες στην Παραλιακή με στόχο λιγότερα τροχαία και περισσότερη ασφάλεια

Οι πρώτες «έξυπνες» κάμερες κυκλοφορίας έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στην παραλιακή, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην Οδική Ασφάλεια της Αττικής. Στη συμβολή των λεωφόρων Ποσειδώνος και Αλίμου, ένα από τα πιο επιβαρυμένα σημεία του παραλιακού μετώπου, ξεκίνησε πιλοτικά η εγκατάσταση ενός εκτεταμένου δικτύου παρακολούθησης που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κινούνται καθημερινά χιλιάδες οδηγοί.

Πρόκειται για τις πρώτες από τις συνολικά 388 «έξυπνες» κάμερες που θα τοποθετηθούν σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου Αττικής. Το έργο επιθεώρησε από κοντά ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, υπογραμμίζοντας ότι το σύνολο του συστήματος αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως τα τέλη Ιουνίου. Όπως επισημάνθηκε, η πρωτοβουλία εντάσσεται σε έναν συνολικό σχεδιασμό που έχει ως βασικό στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και όχι την εισπρακτική λογική.

Οι κάμερες θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα, καταγράφοντας αποκλειστικά το πίσω μέρος των οχημάτων. Η επιλογή αυτή έγινε προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων και να αποφευχθούν εικόνες που θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν οδηγούς ή επιβάτες. Παράλληλα, η τεχνολογία που χρησιμοποιείται επιτρέπει αξιόπιστη καταγραφή ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τις νυχτερινές ώρες στην Παραλιακή, όπου η κίνηση παραμένει αυξημένη.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, έως τα μέσα Ιανουαρίου θα έχουν εγκατασταθεί 11 επιπλέον κάμερες, ενώ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου ο αριθμός θα αυξηθεί κατά ακόμη 33. Από τον Μάρτιο και μετά, ο ρυθμός εγκατάστασης θα επιταχυνθεί σημαντικά, με περίπου 85 νέες κάμερες κάθε μήνα, ώστε το σύστημα να ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου. Οι κάμερες θα χρησιμοποιούνται για την καταγραφή επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών, όπως υπερβολική ταχύτητα και παραβάσεις που συνδέονται άμεσα με σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Η Περιφέρεια Αττικής ξεκαθαρίζει ότι ο σκοπός του μέτρου είναι η ενίσχυση της πρόληψης και της υπευθυνότητας στους δρόμους και όχι η μαζική επιβολή προστίμων. Η φιλοσοφία του έργου βασίζεται στην αλλαγή οδηγικής νοοτροπίας, ειδικά σε δρόμους υψηλής κυκλοφορίας που αποτελούν καθημερινή διαδρομή για εργαζόμενους, οικογένειες και επαγγελματίες.



Το δίκτυο των έξυπνων καμερών αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής οδικής ασφάλειας στην Αττική, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή 101 πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων πεζών, καθώς και την τοποθέτηση 1.362 φωτιστικών σωμάτων LED σε 31 υπόγειες διαβάσεις οχημάτων. Με την ολοκλήρωση του έργου, η Περιφέρεια εκτιμά ότι θα υπάρξει σαφής βελτίωση τόσο στην ασφάλεια όσο και στην καθημερινή εμπειρία μετακίνησης στους δρόμους της πρωτεύουσας, ενώ δεν αποκλείεται στο μέλλον το μέτρο να επεκταθεί και σε άλλα σημεία με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο.