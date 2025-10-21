Ευάγγελος Αποστολάκης: Ο Τσίπρας είναι πολιτικό κεφάλαιο – Η έμμεση στήριξη στο νέο εγχείρημα

Συνέντευξη με πολιτικές αιχμές και μηνύματα για την εθνική ασφάλεια έδωσε ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης, στο Action 24.

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης τοποθετήθηκε για την επικαιρότητα, τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και για τα εσωκομματικά ζητήματα της Κεντροαριστεράς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσει τον Αλέξη Τσίπρα στα νέα του πολιτικά βήματα.

«Πολιτικό κεφάλαιο ο Τσίπρας – Είμαι έτοιμος για ενωτική κίνηση»

Ο πρώην υπουργός δεν έκρυψε την εκτίμησή του για τον πρώην Πρωθυπουργό, αναγνωρίζοντας πως «ο Τσίπρας είναι πολιτικό κεφάλαιο».

Εκτίμησε ότι το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα έχει πιθανότητες επιτυχίας, εφόσον καταφέρει να ενεργοποιήσει τους προοδευτικούς πολίτες και τα στελέχη. Παρότι απέφυγε να δηλώσει ευθέως τη συμμετοχή του, η απάντησή του ήταν ενδεικτική των προθέσεών του:

«Είμαι έτοιμος να ακολουθήσω οποιαδήποτε κίνηση είναι ενωτική και προς τη σωστή κατεύθυνση».

Με αυτόν τον τρόπο, ο Ευάγγελος Αποστολάκης δείχνει εμμέσως πλην σαφώς ότι είναι θετικός στο να στηρίξει τα νέα πολιτικά βήματα του πρώην Πρωθυπουργού. Πάντως, όταν κλήθηκε να απαντήσει στο δίλημμα για στήριξη στο «κόμμα Τσίπρα ή κόμμα Καρυστιανού», απέφυγε να απαντήσει.

Αιχμές για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Σχολιάζοντας την πρόσφατη τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο κ. Αποστολάκης την χαρακτήρισε ως «γρήγορη απόφαση που δεν εξυπηρετεί τίποτα», τονίζοντας ότι υπάρχει νομικό καθεστώς για το μνημείο.

Έστειλε επίσης μήνυμα προς την Κυβέρνηση για τον τρόπο διαχείρισης ζητημάτων εθνικής ασφάλειας. «Δεν πρέπει να εμπλέκουμε τις ένοπλες δυνάμεις σε μικροκομματικά παιχνίδια και στην ασφάλεια της χώρας».

Για την απουσία του Νίκου Δένδια από τη σχετική συζήτηση στη Βουλή, ο κ. Αποστολάκης είπε πως, ανεξάρτητα από την επιχειρηματολογία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας περί προσέγγισης των θέσεων της αντιπολίτευσης, οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να μένουν μακριά από τέτοιες αντιπαραθέσεις.

Σχετικά με τις διαδηλώσεις, δήλωσε ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να διαδηλώνουν όπου επιθυμούν, αρκεί να σέβονται τον χώρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι «Κανείς δεν έχει δικαίωμα να βεβηλώσει το μνημείο», απορρίπτοντας πράξεις βανδαλισμού.

Θετικό το αποτέλεσμα στην Κύπρο – Η πίεση από διεθνή κοινότητα

Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό, ο κ. Αποστολάκης χαρακτήρισε θετικό το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα με την πτώση του Τατάρ.

Παρ' όλα αυτά, επισήμανε ότι κανένας αρχηγός των κατεχομένων δεν έχει απογαλακτιστεί από την πολιτική της Άγκυρας, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να ελέγχει τις εξελίξεις.

Τέλος, εκτίμησε ότι υπάρχει πίεση από τη διεθνή κοινότητα, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τις ΗΠΑ, προς την Ελλάδα και την Τουρκία «να τα βρούμε».