Ευχάριστες αποκαλύψεις έχουν 6 ζώδια, σήμερα 18/4

Για σήμερα Σάββατο έχουμε τον σχηματισμό μίας ιδιαίτερα δυναμικής και ουσιαστικής αστρολογικής όψης: ο Ερμής από τον Κριό βρίσκεται σε εξάγωνο με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο. Πρόκειται για έναν συνδυασμό που ευνοεί τις ουσιαστικές συζητήσεις, τις αποκαλύψεις, τις σημαντικές επαφές αλλά και τις αποφάσεις που μπορούν να αλλάξουν την πορεία ενός σχεδίου. Η ημέρα είναι ιδανική για διαπραγματεύσεις, συμφωνίες, στρατηγικές κινήσεις, σημαντικές συναντήσεις αλλά και για συζητήσεις που ξεκαθαρίζουν το τοπίο γύρω μας. Τα όπλα μας; Η μεθοδικότητα, η επιμονή αλλά και η ισχυρή μνήμη! Τα ζώδια που ευνοούνται ιδιαίτερα αυτή την ημέρα είναι οι Κριοί (21–27 Μαρτίου), Λέοντες (23–29 Ιουλίου), Τοξότες (22–28 Νοεμβρίου), Δίδυμοι (21–27 Μαΐου), Ζυγοί (23–29 Σεπτεμβρίου) και Υδροχόοι (20–26 Ιανουαρίου), εσείς θα έχετε σημαντικά νέα μέσα στην ημέρα!

Κριός – Μέρα δικτύωσης και κοινωνικών επαφών

Σάββατο σήμερα Κριέ μου και η μέρα είναι εξαιρετικά επικοινωνιακή για σένα! Ο Ερμής από το ζώδιο σου, σχηματίζει εξάγωνο με τον Πλούτωνα από το ζώδιο του Υδροχόου και η όψη αυτή σε βοηθά σημαντικά στην κοινωνικοποίηση και στην υλοποίηση των σχεδίων σου! Σήμερα είναι πολύ πιθανό να έχεις μία σημαντική επαφή, συνάντηση, τηλεφώνημα ή και μία πρόταση, που αφορά ένα προσωπικό σχέδιο. Πιθανή όμως είναι και μία νέα γνωριμία που θα αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόσουν μέχρι σήμερα!

AstroTip: Η πρωτοβουλία της στιγμής, μπορεί να βοηθήσει στην εκπλήρωση του αύριο! Δικτυώσου!

Ταύρος – Μία επαγγελματική κουβέντα ανοίγει δρόμο

Κάτι κινείται σήμερα αγαπητέ μου Ταύρε στον επαγγελματικό τομέα και μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις για το επόμενο βήμα σου. Ο Ερμής από τον Κριό σχηματίζει εξάγωνο με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για μία δυνατή επαγγελματική συζήτηση. Σήμερα μπορεί να προκύψει μία πρόταση, μία ιδέα ή μία επαφή που θα επηρεάσει σημαντικά τα επόμενα σχέδιά σου. Παράλληλα, ίσως ακούσεις μία πληροφορία που αλλάζει την οπτική σου για μία συνεργασία.

AstroTip: Μη φοβηθείς να μιλήσεις για τις φιλοδοξίες σου – κάποιος σε ακούει.

Δίδυμοι – Μία γνωριμία σε εμπνέει

Φίλε μου Δίδυμε αυτό το Σάββατο έχει έντονη κοινωνική κινητικότητα και μπορεί να σου φέρει στην καθημερινότητά σου ανθρώπους που θα σε εμπνεύσουν. Με τον Ερμή να σχηματίζει εξάγωνο με τον Πλούτωνα, οι συζητήσεις που κάνεις σήμερα μπορούν να ανοίξουν νέους ορίζοντες. Μία κουβέντα με ένα άτομο που έχει διαφορετική εμπειρία ζωής μπορεί να σου δώσει μία ιδέα για ένα νέο σχέδιο, ένα ταξίδι ή μία συνεργασία. Παράλληλα, ένα φλερτ μέσα από κοινωνικό κύκλο μπορεί να πάρει πιο έντονη μορφή.

AstroTip: Άκου προσεκτικά τις ιστορίες των άλλων – μία από αυτές κρύβει έμπνευση.

Καρκίνος – Μία επαγγελματική πρόταση αλλάζει τα δεδομένα

Τα άστρα για σένα σήμερα Καρκίνε μου φέρνουν μία εξέλιξη που αφορά τη δουλειά ή την κοινωνική εικόνα σου. Ο Ερμής σε εξάγωνο με τον Πλούτωνα δημιουργεί το κατάλληλο έδαφος για συζητήσεις που έχουν βάθος και προοπτική. Σήμερα μπορεί να γίνει μία κουβέντα για συνεργασία, να δεχτείς μία πρόταση ή να προκύψει μία ιδέα που σε βοηθά να κινηθείς πιο στρατηγικά. Παράλληλα, μπορεί να μάθεις μία πληροφορία που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις ένα επαγγελματικό θέμα.

AstroTip: Μην αγνοήσεις ένα τηλεφώνημα ή μήνυμα – μπορεί να φέρει σημαντική εξέλιξη.

Λέων – Μία ιδέα σε βάζει σε περιπέτεια

Αυτό το Σάββατο είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου φίλε μου Λέοντα, τα έχει όλα, κοινωνικοποίηση και ευχάριστα μηνύματα από ανθρώπους που σας ενώνει κάτι σημαντικό. Με τον Ερμή σε εξάγωνο με τον Πλούτωνα μπορεί να γεννηθεί μία ιδέα για ταξίδι, σπουδές ή ένα νέο επαγγελματικό άνοιγμα. Μία συζήτηση με ένα πρόσωπο που έχει εμπειρία ή γνώσεις μπορεί να σου δώσει έμπνευση για ένα νέο σχέδιο. Παράλληλα, μία γνωριμία με άτομο από διαφορετικό περιβάλλον μπορεί να σε συναρπάσει.

AstroTip: Μη φοβηθείς να σκεφτείς πιο τολμηρά – το μέλλον ανοίγεται μπροστά σου.

Παρθένος – Μία συζήτηση αποκαλύπτει αλήθειες

Παρθένε μου σήμερα σου δίνεται η μεγάλη ευκαιρία να κάνεις κάποιες ουσιαστικές συζητήσεις που θα σου αποκαλύψουν και θα σε βοηθήσουν να δεις πιο καθαρά κάποιες καταστάσεις. Το εξάγωνο Ερμή – Πλούτωνα σε βοηθά να καταλάβεις τις πραγματικές προθέσεις κάποιων ανθρώπων. Σήμερα μπορεί να γίνει μία κουβέντα για οικονομικά, για μία συμφωνία ή για ένα κοινό σχέδιο που θέλει ξεκαθάρισμα. Παράλληλα, ένα πρόσωπο μπορεί να σου αποκαλύψει κάτι που κρατούσε μέσα του.

AstroTip: Άκουσε προσεκτικά όσα λέγονται – πίσω από τις λέξεις κρύβεται η αλήθεια.

Ζυγός – Μία σημαντική συνάντηση αλλάζει την πορεία μιας σχέσης

Η σημερινή ημέρα αγαπητέ μου Ζυγέ φέρνει εξελίξεις στον τομέα των σχέσεων. Ο Ερμής σε εξάγωνο με τον Πλούτωνα δημιουργεί έντονες συζητήσεις που μπορούν να φέρουν ξεκαθαρίσματα αλλά και νέες προοπτικές. Σήμερα μπορεί να γίνει μία συνάντηση με τον σύντροφο ή με έναν συνεργάτη που οδηγεί σε σημαντικές αποφάσεις. Για κάποιους μπορεί να υπάρξει και μία γνωριμία που ξεκινά με έντονη χημεία και βαθιά επικοινωνία.

AstroTip: Μίλα ανοιχτά – η ειλικρίνεια σήμερα φέρνει δυνατές εξελίξεις.

Σκορπιός – Ένα μήνυμα φέρνει ανατροπή στο πρόγραμμά σου

Ξαφνικά νέα και συζητήσεις αναστατώνουν ευχάριστα το πρόγραμμα της ημέρας σου αγαπητέ μου Σκορπιέ. Ο Ερμής από τον Κριό σε εξάγωνο με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο ενεργοποιεί τις επαγγελματικές επαφές αλλά και την καθημερινότητά σου. Σήμερα μπορεί να λάβεις ένα τηλεφώνημα ή μήνυμα που σε βάζει σε μία νέα διαδικασία ή σε μία συνεργασία που είχε μείνει στον αέρα. Παράλληλα, μία συζήτηση με συνεργάτη μπορεί να αποκαλύψει κάτι σημαντικό για το μέλλον ενός project.

AstroTip: Δείξε ευελιξία – η αλλαγή προγράμματος μπορεί να σε οδηγήσει σε ευκαιρία.

Τοξότης – Ένα φλερτ γίνεται πιο έντονο

Αγαπητέ μου Τοξότη για σήμερα Σάββατο τα άστρα σου χαρίζουν πάθος, επικοινωνία και αρκετή δόση… περιπέτειας. Το εξάγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα ενεργοποιεί τον ερωτικό τομέα και μπορεί να φέρει μία γνωριμία που ξεκινά με έντονη χημεία. Μία συζήτηση, ένα μήνυμα ή μία τυχαία συνάντηση μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον από όσο περίμενες. Παράλληλα, μία δημιουργική ιδέα μπορεί να πάρει ώθηση μέσα από μία συνεργασία ή μία συζήτηση με φίλους.

AstroTip: Ακολούθησε το ένστικτό σου – σήμερα η καρδιά ξέρει τον δρόμο.

Αιγόκερως – Μία οικογενειακή συζήτηση φέρνει αποφάσεις

Η σημερινή ημέρα αγαπητέ μου Αιγόκερε φέρνει σημαντικές κουβέντες που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια. Με τον Ερμή σε εξάγωνο με τον Πλούτωνα μπορεί να γίνει μία συζήτηση που οδηγεί σε μία σημαντική απόφαση. Σήμερα μπορεί να τεθεί στο τραπέζι ένα θέμα που αφορά το σπίτι, μία αλλαγή χώρου ή ένα οικογενειακό ζήτημα που ζητά λύση. Παράλληλα, μία ιδέα που συζητάς με δικούς σου ανθρώπους μπορεί να εξελιχθεί σε ένα νέο σχέδιο.

AstroTip: Μη φοβηθείς να πεις τη γνώμη σου – σήμερα οι αποφάσεις είναι απαραίτητες.

Υδροχόος – Σημαντικές πληροφορίες φτάνουν στα αυτιά σου

Αυτό το Σάββατο Υδροχόε μου είναι γεμάτο επικοινωνίες και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Ο Ερμής σε εξάγωνο με τον Πλούτωνα από το ζώδιό σου δίνει ιδιαίτερη δύναμη στον λόγο σου και κάνει τις κουβέντες σου ουσιαστικές. Σήμερα μπορεί να λάβεις μία πληροφορία που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις ένα σχέδιο ή μία συνεργασία. Παράλληλα, μία γνωριμία μέσα από συζήτηση μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο σημαντική από όσο φανταζόσουν.

AstroTip: Δώσε προσοχή στις λεπτομέρειες – μία πληροφορία σήμερα έχει μεγάλη αξία.

Ιχθύες – Οικονομικές ιδέες και προοπτικές

Αυτό το Σάββατο αγαπητέ μου Ιχθύ στρέφει την προσοχή σου στα οικονομικά και στις πρακτικές σου ανάγκες. Το εξάγωνο Ερμή – Πλούτωνα σε βοηθά να σκεφτείς πιο στρατηγικά για ένα οικονομικό θέμα. Σήμερα μπορεί να γίνει μία συζήτηση για μία συμφωνία, μία συνεργασία ή έναν τρόπο να αυξήσεις τα έσοδά σου. Παράλληλα, μία ιδέα που σου έρχεται ξαφνικά μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο αποδοτικό το επόμενο διάστημα.

AstroTip: Μην αγνοήσεις μία οικονομική ιδέα – μπορεί να γίνει η επόμενη επιτυχία σου.