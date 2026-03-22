Η αναβάθμιση των υδάτινων υποδομών στην Αττική μπαίνει σε νέα φάση, με την ΕΥΔΑΠ να υλοποιεί ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα που φτάνει τα 2,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα σχέδιο μεγάλης κλίμακας, το οποίο απλώνεται σε δήμους και γειτονιές σε ολόκληρη την περιφέρεια, με στόχο να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα του συστήματος σε ένα περιβάλλον που αλλάζει.

Η ανάγκη για τέτοιου είδους επενδύσεις γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική, καθώς η κλιματική αλλαγή και τα φαινόμενα ξηρασίας αυξάνουν την πίεση στους υδάτινους πόρους. Σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική της εταιρείας επικεντρώνεται στη βιώσιμη διαχείριση του νερού, στη διασφάλιση της επάρκειας και στη διατήρηση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για εκατομμύρια πολίτες.

Το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο και οι στόχοι

Η Αττική διαθέτει ένα από τα πιο εκτεταμένα υδροδοτικά συστήματα στη χώρα, το οποίο εξυπηρετεί καθημερινά περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες. Το δίκτυο περιλαμβάνει περίπου 500 χιλιόμετρα εξωτερικών υδραγωγείων, 14.000 χιλιόμετρα δικτύου ύδρευσης και 8.500 χιλιόμετρα αποχέτευσης, ενώ λειτουργούν τέσσερις μονάδες επεξεργασίας νερού και πέντε κέντρα επεξεργασίας λυμάτων.

Εργασίες Κατασκευής Δικτύου Αποχέτευσης Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Κάθε ημέρα δέχονται επεξεργασία περίπου 705.000 κυβικά μέτρα λυμάτων, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος και τη σημασία του συστήματος. Ωστόσο, η παλαιότητα τμημάτων των υποδομών και οι νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις καθιστούν αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό τους, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους στο μέλλον.

Ύδρευση, ψηφιακός εκσυγχρονισμός και αποχέτευση

Στον τομέα της ύδρευσης, το επενδυτικό πρόγραμμα προβλέπει έργα ύψους 730 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αναβάθμιση των μονάδων επεξεργασίας νερού, καθώς και η αντικατάσταση περίπου 660 χιλιομέτρων δικτύων, με στόχο τη μείωση των διαρροών και των απωλειών. Η παρέμβαση αυτή αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την αξιοπιστία του συστήματος και να περιορίσει τη σπατάλη πολύτιμων υδάτινων πόρων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό. Η εγκατάσταση περίπου 2 εκατομμυρίων «έξυπνων» μετρητών επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό διαρροών και τη συνεχή παρακολούθηση της κατανάλωσης. Με τον τρόπο αυτό, η διαχείριση του δικτύου γίνεται πιο αποδοτική, ενώ δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για καλύτερο έλεγχο και εξοικονόμηση νερού.

Στον τομέα της αποχέτευσης και της επεξεργασίας λυμάτων, οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην αναβάθμιση αντλιοστασίων και δικτύων, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των κέντρων επεξεργασίας. Η βελτίωση της ποιότητας των εκροών ανοίγει τον δρόμο για την επαναχρησιμοποίηση του νερού, είτε για άρδευση είτε για βιομηχανικές και άλλες δευτερεύουσες χρήσεις, ενισχύοντας έτσι τη συνολική βιωσιμότητα του συστήματος.

Εργασίες Κατασκευής Αντλιοστασίου Δήμου Μαραθώνος, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Η ανατολική Αττική στο επίκεντρο των έργων

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανατολική Αττική, όπου υλοποιείται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα έργων συνολικού ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ. Στόχος είναι η σύνδεση περίπου 75.000 ακινήτων με ενιαίο δίκτυο αποχέτευσης, εξυπηρετώντας περισσότερους από 410.000 κατοίκους.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η κατασκευή τριών νέων κέντρων επεξεργασίας λυμάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη ένταξη της περιοχής στο υδρολογικό σύστημα της Αττικής. Πρόκειται για έργα που αναμένεται να αναβαθμίσουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής, ενώ παράλληλα θα περιορίσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ανεπαρκή διαχείριση αποβλήτων.

Συνολικά, το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ συνιστά μια από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις στον τομέα των υποδομών νερού στη χώρα. Με επίκεντρο την τεχνολογία, τη βιωσιμότητα και την εξοικονόμηση πόρων, επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πιο ανθεκτικό και αποδοτικό σύστημα, ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες των επόμενων δεκαετιών.

Ενημέρωση των πολιτών

Οι πολίτες, από την Κυριακή 22 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα Νερού, μπορούν να ενημερώνονται για τα έργα, μέσα από την ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα https://ependioumestonero.gr/ , όπου έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την περιοχή που τους ενδιαφέρει και να δουν άμεσα στον χάρτη τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή υπό σχεδιασμό, στους Δήμους της Αττικής. Η πλατφόρμα δίνει βασικές πληροφορίες ανά κατηγορία έργων, δημιουργώντας συνοπτικά μια συνολική εικόνα των έργων σε κάθε Δήμο.