ΕΥΔΑΠ: Τι αλλάζει στους λογαριασμούς νερού από 1η Ιανουαρίου 2026 – Ποιοι δεν πληρώνουν πάγιο

Αμετάβλητες παραμένουν οι χρεώσεις κατανάλωσης νερού και αποχέτευσης από την 1η Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τις αναπροσαρμογές που ανακοίνωσε η ΕΥΔΑΠ, οι οποίες εγκρίθηκαν από τη ΡΑΑΕΥ στο πλαίσιο του νέου ρυθμιστικού καθεστώτος έως το 2029.

Η βασική αλλαγή αφορά τα πάγια, τα οποία αυξάνονται οριακά, ενώ για τις οικονομικά ευάλωτες ομάδες μηδενίζονται πλήρως, ενισχύοντας –όπως επισημαίνεται– την κοινωνική προστασία.

Τι ισχύει για όλους από 1/1/2026

Καμία αύξηση στις τιμές κατανάλωσης νερού και αποχέτευσης, σε όλες τις κλίμακες.

Αύξηση κατά 1 ευρώ στο μηνιαίο πάγιο ύδρευσης.

Εισαγωγή παγίου 1 ευρώ τον μήνα για την αποχέτευση (πλέον ΦΠΑ).

Η εφαρμογή των νέων παγίων θα γίνεται σταδιακά, ανάλογα με τον κύκλο καταμέτρησης κάθε νοικοκυριού.

Ποιοι δεν πληρώνουν πάγιο

Για τους δικαιούχους κοινωνικών τιμολογίων –οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά, πολύτεκνους και υπερήλικες– το τιμολόγιο γίνεται ευνοϊκότερο, καθώς:

μηδενίζεται πλήρως το πάγιο,

οι χρεώσεις κατανάλωσης παραμένουν ίδιες.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι κανένα νοικοκυριό δεν θα στερηθεί την πρόσβαση στο νερό, παρά τις πιέσεις που δημιουργεί η κλιματική κρίση.

Γιατί κρίθηκαν αναγκαίες οι αλλαγές

Σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ, τα τιμολόγια παρέμεναν αμετάβλητα για περισσότερα από 15 χρόνια, την ώρα που:

το ενεργειακό κόστος έχει αυξηθεί κατακόρυφα,

ο σωρευτικός πληθωρισμός έχει ξεπεράσει το 28%,

η παρατεταμένη ξηρασία και τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα επιβαρύνουν το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Η αναπροσαρμογή των παγίων συνδέεται άμεσα με ένα ανταποδοτικό επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει:

αντικατάσταση παλαιών αγωγών,

μείωση διαρροών,

ψηφιακή παρακολούθηση των δικτύων,

έργα ανθεκτικότητας απέναντι στη λειψυδρία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Παρά τις αλλαγές, η ΕΥΔΑΠ επισημαίνει ότι το νερό στην Αττική παραμένει το φθηνότερο μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, αλλά και χαμηλότερο σε σχέση με άλλες ελληνικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης.