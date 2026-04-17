Ευρωπαϊκή Αποθήκη Ανταλλακτικών εγκαινιάζει η Farizon

Την 1η Απριλίου, ο Όμιλος Εμπορικών Οχημάτων Farizon New Energy εγκαινίασε επίσημα την πρώτη του αποθήκη ανταλλακτικών στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ευρώπη, στο Gaggenau της Γερμανίας. Ο Cook Xue, Διευθύνων Σύμβουλος της Farizon Auto International, μαζί με τον Henning Bosch, COO του Ομίλου Duvenbeck, τον Nick Li, Γενικό Διευθυντή της AmassLeanway και την Shirley Shen, Γενική Διευθύντρια του Ομίλου Huan Yang, παρευρέθηκαν από κοινού στην τελετή έναρξης. Αυτό σηματοδοτεί την επίσημη καθιέρωση του τοπικού συστήματος εξυπηρέτησης της Farizon στην Ευρώπη, που αντιπροσωπεύει ένα νέο στάδιο μετάβασης από την εξαγωγή προϊόντων στην ανάπτυξη ενός ισχυρά εδραιωμένου οικοσυστήματος.

Πριν από τα επίσημα εγκαίνια, η Farizon διοργάνωσε μια εκτενή εκπαίδευση για Ευρωπαίους αντιπροσώπους στην αποθήκη ανταλλακτικών, στις 23 Μαρτίου. Οι παρόντες εκπρόσωποι απέκτησαν εις βάθος κατανόηση των διαδικασιών αποθήκευσης ανταλλακτικών, των μηχανισμών απόκρισης παραγγελιών και του πλαισίου υποστήριξης μετά την πώληση, θέτοντας μια σταθερή λειτουργική βάση, ώστε η εγκατάσταση να εισέλθει σε γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση κατά την έναρξη λειτουργίας.

Στο Gaggenau της Γερμανίας - στην καρδιά της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας - η αποθήκη ανταλλακτικών της Farizon επωφελείται από ένα ανεπτυγμένο βιομηχανικό οικοσύστημα και ένα αποτελεσματικό δίκτυο logistics με επίκεντρο την ιστορική παραγωγική βάση μιας παγκοσμίου φήμης μάρκας. Αξιοποιώντας τη στρατηγική θέση του Gaggenau ως ευρωπαϊκού κόμβου και το τοπικό δίκτυο συνεργατών της, η αποθήκη θα παρέχει στους Ευρωπαίους αντιπροσώπους ολοκληρωμένη υποστήριξη που καλύπτει την αποθήκευση, τη διανομή logistics και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Αυτή η πρωτοβουλία αντιμετωπίζει άμεσα τις βασικές προκλήσεις του κλάδου - αργή, δαπανηρή και δύσκολη προμήθεια ανταλλακτικών. Η εγκατάσταση μπορεί να εξυπηρετεί συνήθεις παραγγελίες σε όλη την Ευρώπη εντός 1-6 εργάσιμων ημερών, η εγκατάσταση μειώνει τη διαδικασία παραγγελίας και παράδοσης των ανταλλακτικών στην αποθήκη του διανομέα κατά 40 με 60 ημέρες σε σύγκριση με τα παραδοσιακά μοντέλα αποθήκευσης μέσω αντιπροσώπων. Αυτό είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για μεγάλες ή επείγουσες παραγγελίες ανταλλακτικών.

Το 2025, η Farizon πέτυχε αλματώδη ανάπτυξη στις αγορές του εξωτερικού. Η Farizon κατέλαβε την πρώτη θέση σε όγκους εξαγωγών σε βασικές αγορές όπως τα ΗΑΕ, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Βραζιλία, με το παγκόσμιο επιχειρηματικό της αποτύπωμα να εκτείνεται πλέον σε 57 χώρες και περιοχές. Αυτή η ταχεία ανάπτυξη της αγοράς έχει ανεβάσει τον πήχη για τις προσπάθειες της Farizon για περαιτέρω επέκταση στο εξωτερικό.

Κοιτάζοντας μπροστά, η Farizon στοχεύει να επιτύχει ετήσιες πωλήσεις ενός εκατομμυρίου μονάδων έως το 2030, εξασφαλίζοντας την κορυφαία θέση τόσο στις πωλήσεις επαγγελματικών οχημάτων στην Κίνα όσο και στις παγκόσμιες πωλήσεις επαγγελματικών οχημάτων νέας ενέργειας, καθιερώνοντάς την ως έναν όμιλο επαγγελματικών οχημάτων νέας ενέργειας παγκόσμιας κλάσης. Η δημιουργία της ευρωπαϊκής αποθήκης ανταλλακτικών χρησιμεύει ως ζωτικός ακρογωνιαίος λίθος υπηρεσιών για αυτή τη μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Με το άνοιγμα της αποθήκης ανταλλακτικών και τη συνεχή βελτίωση του συστήματος εξυπηρέτησης, η Farizon σταδιακά μετατρέπεται στην ευρωπαϊκή αγορά από εξαγωγέα επαγγελματικών οχημάτων νέας ενέργειας σε τοπικό operator και προμηθευτή υπηρεσιών πράσινης κινητικότητας. Στο μέλλον, η Farizon θα παραμείνει αφοσιωμένη στην ισορροπημένη ανάπτυξη των διεθνών αγορών, παρέχοντας πράσινες και έξυπνες λύσεις επαγγελματικών οχημάτων σε παγκόσμιους πελάτες μέσω ενός ολοένα και πιο αποτελεσματικού δικτύου εξυπηρέτησης.