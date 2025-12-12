Διάκριση για το Το Farizon SuperVAN

Η Farizon ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι το SuperVAN βραβεύτηκε ως “Zero-Emissions Van of the Year” στα What Van? Awards 2026, μία από τις πιο σημαντικές διακρίσεις του κλάδου των επαγγελματικών οχημάτων. Οι νικητές ανακοινώθηκαν στις αρχές Δεκέμβρη 2025, έπειτα από μια εκτενή αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών, αποτελούμενη από στελέχη βασικών οργανισμών του κλάδου και την συντακτική ομάδα του What Van?. Μαζί εξέτασαν κάθε νέο ηλεκτρικό επαγγελματικό όχημα (eLCV) που λανσαρίστηκε μέσα στη χρονιά, αξιολογώντας την πραγματική απόδοση, την αποδοτικότητα, το κόστος χρήσης, την εμπειρία του οδηγού και τη συνολική καταλληλόλητα για επαγγελματικές εφαρμογές. Η εξαιρετική επίδοση του SuperVAN σε όλα τα κριτήρια το ανέδειξε ως το κορυφαίο της κατηγορίας.

Μια σημαντική βιομηχανική αναγνώριση για το SuperVAN

Η κατάκτηση του τίτλου “Zero-Emissions Van of the Year” αποδεικνύει τη δέσμευση της Farizon να αναδιαμορφώσει την ηλεκτρική επαγγελματική κινητικότητα. Το βραβείο αναδεικνύει την προηγμένη μηχανολογία, την εξαιρετική αποδοτικότητα και τον σχεδιασμό με επίκεντρο τον χρήστη – χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στις ταχέως εξελισσόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων που μεταβαίνουν σε ηλεκτρικούς στόλους. Παράλληλα, ενισχύει την αποστολή της εταιρείας να προσφέρει πιο έξυπνες, πιο ασφαλείς και πιο βιώσιμες λύσεις μεταφοράς για τη διεθνή βιομηχανία logistics και mobility.

Αναγνωρίζοντας τα δυνατά σημεία του SuperVAN, ο James Dallas, Editor του What Van?, σχολίασε: «Κατασκευασμένο με αρχιτεκτονική intelligent control-by-wire, το καινοτόμα σχεδιασμένο Farizon SV είναι ταυτόχρονα ευέλικτο και εξαιρετικά πρακτικό ως όχημα φορτίου. Επιπλέον, η Farizon αξίζει συγχαρητήρια για το ότι έθεσε την ασφάλεια ως προτεραιότητα στην ανάπτυξη του van.»

Αυτή η επιβεβαίωση από έναν κορυφαίο θεσμικό φορέα του κλάδου ενισχύει ακόμη περισσότερο τους λόγους για τους οποίους το SuperVAN απέσπασε τη μέγιστη διάκριση σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες βραβείων του τομέα.

Γιατί το SuperVAN ξεχώρισε: Βασικές καινοτομίες και δυνατότητες που έπεισαν την κριτική επιτροπή των What Van?

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το SuperVAN εντυπωσίασε τους κριτές με τη σύγχρονη ηλεκτρική μηχανολογία του, η οποία προσφέρει υψηλή αποδοτικότητα και γρήγορη φόρτιση, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να μειώνουν τον χρόνο εκτός λειτουργίας. Το μοντέλο διαθέτει υψηλό επίπεδο ασφάλειας, υποστηριζόμενο από περισσότερα από 30 έξυπνα συστήματα ADAS, που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και την προστασία του οδηγού.

Η πρωτοποριακή αρχιτεκτονική drive-by-wire εξασφαλίζει εξαιρετική χωρητικότητα φορτίου, προσφέροντας στους επαγγελματίες περισσότερο χρήσιμο χώρο και μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινή λειτουργία. Σε συνδυασμό με την αξιοπιστία και το χαμηλό κόστος χρήσης του SuperVAN, οι κριτές το αναγνώρισαν ως μια πλατφόρμα έτοιμη για το μέλλον, που βοηθά τις εταιρείες να μεταβούν με σιγουριά σε μια πιο βιώσιμη κινητικότητα στόλου.

Ένα νέο σημείο αναφοράς για την B2B ηλεκτρική κινητικότητα και τους βιώσιμους στόλους στην Ελλάδα

Για την Ελλάδα, αυτή η διεθνής διάκριση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή. Εταιρείες logistics, υπηρεσίες courier, τεχνικοί επαγγελματίες και φορείς αστικών διανομών αναζητούν ολοένα και περισσότερο καθαρότερες και πιο αποδοτικές λύσεις μετακίνησης – λύσεις που μειώνουν τα λειτουργικά έξοδα και ευθυγραμμίζονται με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους βιωσιμότητας. Το βραβείο του SuperVAN ενισχύει την εμπιστοσύνη στα επαγγελματικά ηλεκτρικά οχήματα νέας γενιάς και προσφέρει σιγουριά στις ελληνικές επιχειρήσεις που εξετάζουν την ηλεκτροκίνηση για πρώτη φορά.

Καθώς το τοπίο της ελληνικής B2B κινητικότητας συνεχίζει να εξελίσσεται, με τις πόλεις να εστιάζουν στη μείωση των εκπομπών, τη βελτιστοποίηση του λειτουργικού κόστους και την αξιόπιστη απόδοση στόλου, το SuperVAN προσφέρει μια πρακτική και μελλοντικά ασφαλή λύση. Τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας, η μεγάλη χωρητικότητα φορτίου και το αποδοτικό ηλεκτρικό σύστημα κίνησης το καθιστούν ιδανικό για τα αστικά και ημιαστικά δρομολόγια της Ελλάδας.

Η αναγνώριση από το What Van? επιβεβαιώνει ότι οι ελληνικές εταιρείες μπορούν να επενδύσουν σε ένα όχημα με διεθνή καταξίωση, που προσφέρει τόσο περιβαλλοντικά όσο και λειτουργικά πλεονεκτήματα.

Το SuperVAN της Farizon μεταμορφώνει τη βιομηχανία επαγγελματικών μεταφορών

Το SuperVAN της Farizon δεν αποτελεί απλώς ένα ηλεκτρικό van – είναι ένα στρατηγικό εργαλείο για επιχειρήσεις που επιδιώκουν να εκσυγχρονίσουν τις λειτουργίες τους. Με έμφαση στην ασφάλεια, την αποδοτικότητα αυτονομίας, την πρακτικότητα και τον έξυπνο σχεδιασμό, επιτρέπει σε εταιρείες logistics και παροχής υπηρεσιών να ενισχύσουν την καθημερινή τους παραγωγικότητα, μειώνοντας παράλληλα σημαντικά τις εκπομπές. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με απαιτητικά χρονοδιαγράμματα και αυξανόμενες προσδοκίες βιωσιμότητας, το SuperVAN προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και έναν ξεκάθαρο δρόμο προς τον μακροπρόθεσμο εκσυγχρονισμό του στόλου τους.

Ο νέος τίτλος του SuperVAN έχει σημαντικό αντίκτυπο στη βιομηχανία μεταφορών. Αυτό αντικατοπτρίζεται στα λόγια του Calum James, General Manager της Farizon Auto UK, ο οποίος δήλωσε: «Η κατάκτηση του βραβείου ‘Zero-Emissions Van of the Year’ από το What Van? αποτελεί μια τεράστια επιβεβαίωση των σημαντικών δυνατοτήτων του ηλεκτρικού SV. Στόχος της ανάπτυξης ήταν η δημιουργία ενός πραγματικά παγκόσμιας κλάσης μεγάλου ηλεκτρικού van, σχεδιασμένου για επαγγελματική χρήση. Αυτή η αναγνώριση από μια τόσο σεβαστή επιτροπή επιβεβαιώνει ότι τηρούμε αυτήν την υπόσχεση.»

Η δέσμευση της Farizon για το μέλλον: Προώθηση πιο πράσινης και πιο έξυπνης επαγγελματικής κινητικότητας παγκοσμίως

Η Farizon παραμένει αφοσιωμένη στη δημιουργία ενός πιο πράσινου, πιο έξυπνου και πιο αποδοτικού μέλλοντος για την επαγγελματική κινητικότητα. Η διεθνής αναγνώριση του SuperVAN αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, αλλά είναι μόνο ένα κεφάλαιο στο ευρύτερο ταξίδι καινοτομίας της εταιρείας. Το βραβείο του What Van? ακολουθεί ακόμη μία μεγάλη επιτυχία: στα βραβεία International Van of the Year (IVOTY) 2026, το Farizon SV κατέκτησε μια εντυπωσιακή δεύτερη θέση — ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα για το πρώτο μοντέλο που σχεδιάστηκε ειδικά για την Ευρώπη από μια μάρκα που είναι ακόμη νέα στη διεθνή αγορά.

Μαζί, αυτές οι διακρίσεις υπογραμμίζουν τον ταχύ αντίκτυπο που έχει η Farizon στον τομέα των επαγγελματικών ηλεκτρικών οχημάτων και ενισχύουν τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει λύσεις παγκόσμιας κλάσης, οι οποίες στηρίζουν τις επιχειρήσεις και συμβάλλουν σε ένα πιο βιώσιμο αύριο.