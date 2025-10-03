Ευτράπελα στην αξιολόγηση καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Σοβαρές καταγγελίες για την αξιολόγηση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας φέρνει στο φως ο Σύλλογος Εργαζομένων της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου.

Με δελτίο Τύπου που εξέδωσε, ο Σύλλογος μιλά για «ευτράπελα» και παρατυπίες στη διαδικασία, κάνοντας λόγο για μια αξιολόγηση που χαρακτηρίζεται «προσχηματική» και απέχει από κάθε αντικειμενικότητα.

Διαβάστε περισσότερα για τον Σύλλογο Εργαζομένων στην ΠΦΥ της 6ης ΥΠΕ που κάνει λόγο για προσχηματική διαδικασία που δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα.