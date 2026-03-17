Φαίνεται πως η Samsung εγκαταλείπει άμεσα το Galaxy Z TriFold smartphone της

Η Samsung φαίνεται πως σταματά τις πωλήσεις του Galaxy Z TriFold, του πιο φιλόδοξου διπλά αναδιπλούμενου smartphone της, μόλις τρεις μήνες μετά την κυκλοφορία του στην αγορά της Κορέας!



Οι εξελίξεις

Η κορεατική εταιρεία φέρεται να τερματίζει τις πωλήσεις του Galaxy Z TriFold στην Νότια Κορέα από τις 17 Μαρτίου, με μια τελευταία παρτίδα αποθεμάτων να φτάνει αυτή την εβδομάδα στα ράφια των καταστημάτων. Στις ΗΠΑ και άλλες αγορές όπως τα ΗΑΕ, η Σιγκαπούρη και η Κίνα, οι πωλήσεις θα συνεχιστούν μέχρι εξαντλήσεως των υπαρχόντων αποθεμάτων, χωρίς όμως να ετοιμάζεται νέα παραγωγή και αποστολή.

Η συσκευή που λανσαρίστηκε τον Δεκέμβριο του 2025 στην Κορέα και τον Ιανουάριο του 2026 στις ΗΠΑ, ήταν πάντα περιορισμένης παραγωγής και εξαντλούταν αμέσως, αλλά φαίνεται πως δεν έπιασε τους στόχους της και η Samsung προχώρησε σε άμεση παύση.

Galaxy TriFold hands on video



- 10” 120Hz inner display, 6.5” cover

- 3.9 mm (unfolded), 12.9 mm (folded)

- 309g weight

- Snapdragon 8 Elite

- 5600mAh + 45W



Τα χαρακτηριστικά της

Το Galaxy Z TriFold είναι το πρώτο διπλά αναδιπλούμενο smartphone της Samsung, με οθόνη εξωτερική 6,5 ιντσών και κύρια οθόνη 10 ιντσών όταν είναι ανοιχτό. Η τιμή του ήταν ορισμένη στα 2.400 δολάρια, φτάνοντας και τα 3.000 δολάρια σε ορισμένες αγορές, και παρά το γεγονός ότι μιλάμε για ένα «δύσκολο» προϊόν σε επίπεδο εμπορικότητας, φαινόταν πως υπήρχε αρκετή ζήτηση. Θεωρούταν από πολλούς το επόμενο βήμα στα αναδιπλούμενα smartphones και ήταν ιδανικό για multitasking και αναπαραγωγή αρχείων multimedia.

Οι λόγοι της διακοπής

Ως κύρια αιτία που οδήγησε στη διακοπή του αναφέρεται το υψηλό κόστος παραγωγής και εξαρτημάτων, που καθιστούν τη συσκευή μη βιώσιμη σε πιο μαζικό επίπεδο, παρόλο το ενδιαφέρον. Η Samsung δεν παρήγαγε μεγάλες ποσότητες εξαρχής, καθώς επρόκειτο για ένα πειραματικό μοντέλο, ενώ φαίνεται πως δεν σχεδιάζει και κάποια εξέλιξή του για το 2026. Παρά την επιτυχία στις πωλήσεις, τα έσοδα δεν φαίνεται πως ήταν τα αναμενόμενα και έτσι καταλήξαμε σε αυτήν τη νέα απόφαση.

Τι σημαίνει για το μέλλον

Η εταιρεία φαίνεται πως εστιάζει πλέον σε πιο προσιτά και εμπορικά foldables όπως τα Galaxy Z Fold και Flip, με πιθανές καινοτομίες να έρχονται μέσα στο 2026 και στα μοντέλα που θα παρουσιαστούν το φετινό καλοκαίρι.

