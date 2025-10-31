Φιάσκο το πείραμα τεχνητής βροχής στην Ινδία: Αξίζουν εκατομμύρια για μια ψιχάλα;

Αξίζει να ξοδεύονται εκατομμύρια ρουπίες για μια ψιχάλα και μάλιστα για μια πρωτοβουλία με ιστορικά χαμηλό ποσοστό επιτυχίας; Αυτή είναι η ερώτηση που θέτουν οι περιβαλλοντολόγοι μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες σποράς σύννεφων στο Δελχί για την πρόκληση τεχνητής βροχής, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η επιδεινούμενη ατμοσφαιρική ρύπανση της πόλης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του indiatoday, η κυβέρνηση του Δελχί, σε συνεργασία με το IIT Kanpur, έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα τρεις δοκιμές, μία στις 23 Οκτωβρίου και δύο στις 28 Οκτωβρίου, χωρίς καμία από αυτές να προκαλέσει σημαντική βροχή στην πρωτεύουσα.



Σπορά σύννεφων: Μια ακριβή υπόθεση

Σύμφωνα με τον διευθυντή του IIT Kanpur, Manindra Agarwal, το συνολικό κόστος των δύο δοκιμών στις 28 Οκτωβρίου - που διεξήχθησαν σε έκταση άνω των 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων - ήταν περίπου 600.000 ρουπίες. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 20.000 ρουπίες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.

Για πέντε τέτοιες δοκιμές κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν ο αέρας του Δελχί γίνεται τοξικός και η σκόνη θολώνει τον ορίζοντα, η κυβέρνηση του Δελχί διέθεσε προϋπολογισμό 32,1 εκατομμυρίων ρουπίων. Ωστόσο, ο υπουργός Περιβάλλοντος του Δελχί, Manjinder Singh Sirsa, δήλωσε ότι το IIT Kanpur θα πραγματοποιήσει έως και εννέα δοκιμές από αυτόν τον προϋπολογισμό.

Αν κάνουμε έναν απλό υπολογισμό, εννέα δοκιμές για 32,1 εκατομμύρια ρουπίες αντιστοιχούν σε περίπου 3,567 εκατομμύρια ρουπίες ανά δοκιμή. Έτσι, με τρεις δοκιμές να έχουν ήδη ολοκληρωθεί, έχει ήδη δαπανηθεί ένα ποσό 10,7 εκατομμυρίων ρουπίων χωρίς το Δελχί να έχει δει ούτε μια σταγόνα βροχής.

Ο διευθυντής του IIT Kanpur, ωστόσο, αναγνώρισε ότι το τρέχον κόστος ανά προσπάθεια ήταν «λίγο υψηλό», αναφέροντας έξοδα όπως η συντήρηση αεροσκαφών, οι αμοιβές των πιλότων και τα υψηλά έξοδα καυσίμων για πτήσεις μεταξύ Kanpur και Δελχί, που απέχουν περίπου 400 χιλιόμετρα.



Ο Agarwal τόνισε ότι το κόστος θα μειωθεί αν οι πτήσεις πραγματοποιούνται από το Δελχί και η σπορά νεφών διεξάγεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εκτίμησε ότι η σπορά νεφών πάνω από την πρωτεύουσα της χώρας για ολόκληρη την χειμερινή περίοδο θα κοστίσει περίπου 25-30 εκατομμύρια ρουπίες.



«Αν οι δοκιμές πραγματοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα και υποτεθεί ότι τα σύννεφα εμφανίζονται μία φορά κάθε 10 ημέρες, το κόστος θα ανέλθει σε περίπου 250-300 εκατομμύρια ρουπίες», δήλωσε ο διευθυντής του IIT Kanpur.

Ο Agarwal είπε ότι το ποσό δεν είναι «πολύ σημαντικό» αν το δει κανείς από την προοπτική του συνολικού προϋπολογισμού του Δελχί για τον έλεγχο της ρύπανσης, που ανέρχεται σε περίπου 300 εκατομμύρια ρουπίες. Ωστόσο, για ένα προσωρινό μέτρο όπως η σπορά νεφών, η αποτελεσματικότητα του οποίου στον καθαρισμό του τοξικού αέρα είναι αμφισβητήσιμη, το ποσό είναι σημαντικό.



Σε αυτό προστίθενται και άλλα έξοδα, όπως η τροποποίηση ενός αεροσκάφους για σπορά νεφών, η εφοδιαστική και άλλες προπαρασκευαστικές ρυθμίσεις. Επί του παρόντος, κανένα αεροσκάφος στην Ινδία δεν είναι εξοπλισμένο για σπορά νεφών.



Επιπλέον, αναλώσιμα και εξοπλισμός όπως η βάση πυροτεχνημάτων (που διασκορπίζει το μείγμα ιωδιούχου αργύρου), οι πυρήνες συμπύκνωσης νεφών (CCN), ο σαρωτής μεγέθους σωματιδίων κινητικότητας, το ραδιόμετρο μικροκυμάτων, τα μπαλόνια ραδιοσόνδας και οι αισθητήρες κοστίζουν περίπου 53 εκατομμύρια ρουπίες. Οι αμοιβές των πιλότων, τα έξοδα του πληρώματος και η ασφάλειά τους είναι ξεχωριστά, καθιστώντας την όλη επιχείρηση δαπανηρή.

Ωστόσο, το χαμηλό ποσοστό επιτυχίας στην καταπολέμηση της ρύπανσης και η ελάχιστη επιστημονική βάση έχουν οδηγήσει τους ειδικούς να αμφισβητήσουν αν η σπορά σύννεφων αξίζει το υψηλό κόστος της. Επιπλέον, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της σποράς σύννεφων, καθώς δεν υπάρχει τρόπος να διακριθεί η φυσιολογική βροχή από την τεχνητή βροχή κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.



Στην περίπτωση του Δελχί, το πείραμα σποράς νεφών ήταν καταδικασμένο να αποτύχει. Οι Αρχές επικαλέστηκαν την ανεπαρκή υγρασία στα σύννεφα ως αιτία της αποτυχίας. Οι χειμερινοί μήνες στο Δελχί είναι συνήθως πολύ ξηροί. Οποιαδήποτε σημαντική βροχή συμβαίνει συνήθως λόγω δυτικών διαταραχών. Αλλά αυτό είναι αρκετά σπάνιο. Τώρα, το αν οι Αρχές έλαβαν υπόψη αυτούς τους παράγοντες πριν προχωρήσουν παραμένει μυστήριο.

