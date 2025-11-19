Financial Times: Ο Πιερρακάκης «φλερτάρει» με την προεδρία του Eurogroup

Αναταράξεις προκαλεί στην Ευρωζώνη η αιφνιδιαστική απόφαση του Πάσκαλ Ντόναχιου να παραιτηθεί από την προεδρία του Eurogroup, μόλις τρεις μήνες μετά την επανεκλογή του. Η αποχώρησή του ανοίγει εκ νέου την κούρσα διαδοχής, με τους Financial Times να κατατάσσουν τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, στους βασικούς διεκδικητές της κορυφαίας θέσης των 20 κρατών της Ευρωζώνης.

Ο Ντόναχιου ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει το υπουργείο Οικονομικών της Ιρλανδίας και κατ’ επέκταση την προεδρία του Eurogroup για να αναλάβει υψηλόβαθμη θέση στην Παγκόσμια Τράπεζα. «Ήταν προνόμιο να υπηρετώ το Eurogroup, έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό κάθε μέρα», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Μέχρι την εκλογή νέου προέδρου, καθήκοντα ασκεί ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός. Η ψηφοφορία για τον διάδοχο μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στον Δεκέμβριο, ενώ απαιτείται απλή πλειοψηφία ανάμεσα στους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τους Financial Times, από τα φαβορί της κούρσας είναι ο Βέλγος αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Προϋπολογισμού, Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ, ενώ ισχυρή θεωρείται και η υποψηφιότητα Πιερρακάκη, καθώς και οι δύο ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), το οποίο διατηρεί πλειοψηφία στο Eurogroup.

Δεν αποκλείεται ωστόσο να επιχειρήσει εκ νέου να διεκδικήσει την προεδρία και ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο, που είχε αποσύρει την υποψηφιότητά του στην προηγούμενη αναμέτρηση, όταν ήταν ξεκάθαρο πως ο Ντόνοχιου θα κέρδιζε. Ασαφές παραμένει αν θα μπει στη μάχη ο νέος υπουργός Οικονομικών της Λιθουανίας, Κριστούπας Βαϊτεκιούνας.

«Υπήρξε εξαιρετικός στη θέση του και του εύχομαι ό,τι καλύτερο», ανέφερε ο Κουέρπο σχολιάζοντας την παραίτηση Ντόνοχιου, προσθέτοντας πως «υπάρχει χρόνος» για τη συζήτηση της διαδοχής.

Η μάχη για την προεδρία του Eurogroup αναμένεται να είναι σκληρή και όπως όλα δείχνουν, ο Έλληνας υπουργός βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων.