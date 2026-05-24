«Flash Έρευνα»: Έρχεται η νέα μεγάλη ερευνητική εκπομπή με την υπογραφή του Παναγιώτη Σουρέλη

Το Flash μπαίνει δυναμικά στον χώρο της δημοσιογραφικής έρευνας, παρουσιάζοντας τη νέα εβδομαδιαία εκπομπή «Flash Έρευνα» με την υπογραφή του έμπειρου δημοσιογράφου Παναγιώτη Σουρέλη.

Με μια ομάδα που υπόσχεται να φτάσει μέχρι το κόκκαλο σε κάθε υπόθεση που απασχολεί την κοινωνία, η εκπομπή έρχεται για να δώσει απαντήσεις εκεί που άλλοι σταματούν.

Έρευνα σε βάθος και χωρίς μοντάζ

Η κάμερα του «Flash Έρευνα» θα καταγράφει τα πάντα με διεισδυτική ματιά, προσφέροντας ρεπορτάζ σε βάθος και χωρίς μοντάζ, με μοναδικό γνώμονα την αλήθεια και την αποκάλυψη της πραγματικότητας.