Φοιτητική στέγη: Πολύτιμες συμβουλές για να βρείτε το κατάλληλο σπίτι χωρίς να πέσετε σε παγίδες

Οι Πανελλήνιες ολοκληρώθηκαν, τα μηχανογραφικά συμπληρώθηκαν και τώρα μένει το «κερασάκι στην τούρτα» για τους νέους που ανυπομονούν να ζήσουν… το όνειρο. Αυτό για το οποίο τους μιλούν φίλοι και συγγενείς. Τη φοιτητική ζωή. Το υψηλό κόστος των μισθωμάτων όμως, αλλά και των συμπληρωματικών εξόδων, δεν αφήνουν και τους γονείς να συμμεριστούν απαραίτητα αυτήν την ανυπομονησία. Ποιο είναι το κατάλληλο σπίτι για το φοιτητή και που «κρύβονται» τα χαμηλότερα ενοίκια; Σε ποιες περιοχές πρέπει να κινηθεί κανείς; Με ποιους όρους υπογράφουμε συμβόλαιο και πότε δίνουμε προκαταβολή; Γι αυτά και πολλά περισσότερα, μας μιλά ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, Πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates…

«Ένα από τα πρώτα και σημαντικότερα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί ένας φοιτητής είναι η εύρεση κατοικίας. Η ανάγκη για ένα οικονομικό αλλά λειτουργικό σπίτι κοντά στο πανεπιστήμιο είναι επιτακτική, ειδικά σε μία εποχή που το κόστος διαβίωσης — και ιδιαίτερα της στέγασης — έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα των φοιτητών και των οικογενειών τους.

Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι το «κοντά στο πανεπιστήμιο» δεν σημαίνει απαραίτητα έξω από την πύλη του ιδρύματος. Ανάλογα με την πόλη και τα μέσα μεταφοράς, ένα σπίτι λίγες στάσεις πιο πέρα μπορεί να είναι πιο οικονομικό και εξίσου εξυπηρετικό. Η Αθήνα διαθέτει ανεπτυγμένο δίκτυο μετρό, ηλεκτρικού και λεωφορείων, η Θεσσαλονίκη διαθέτει πλέον λειτουργικό μετρό και εκτενές δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, ενώ και άλλες μεγάλες πόλεις, όπως η Πάτρα, προσφέρουν καλές επιλογές μέσω αστικών λεωφορείων ή προαστιακού.»

«Μην «τσιμπάτε» στις αγγελίες που παρουσιάζονται ως «ευκαιρίες»!»

Είναι η μαγική κουβέντα που μπορεί να κάνει τον ενδιαφερόμενο να πέσει στην παγίδα της. Η λέξη «ευκαιρία» ωστόσο, που συνοδεύει συνήθως με μεγάλα γράμματα και αρκετά θαυμαστικά, κάποιες αγγελίες, είναι και ο λόγος που πρέπει να σας βάλει σε υποψίες, σύμφωνα με τον Πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι γονείς και φοιτητές πέφτουν θύματα απάτης, στην προσπάθεια που κάνουν για να εντοπίσουν ένα προσιτό ενοίκιο, τονίζει…

«Δεν είναι λίγοι εκείνοι που κάνουν βιαστικές ή επιπόλαιες επιλογές, οι οποίες μπορεί τελικά να κοστίσουν ακριβά — είτε οικονομικά είτε σε επίπεδο ποιότητας ζωής. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε αγγελίες που παρουσιάζονται ως «ευκαιρίες» και ζητούν προκαταβολή για να κρατηθεί το ακίνητο, χωρίς να προσφέρεται η δυνατότητα επίσκεψης ή επιβεβαίωσης της ύπαρξης του ακινήτου ή του ιδιοκτήτη. Δυστυχώς, τα φαινόμενα απάτης στον χώρο των ενοικιάσεων έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.»

Ο… 20λογος της ασφαλούς αναζήτησης φοιτητικής στέγης!

Ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, που κινείται δεκαετίες τώρα στο χώρο των ακινήτων και έχει κληθεί πολλές φορές να αναζητήσει, να συμβουλέψει και φυσικά να βρει το κατάλληλο σπίτι που θα στεγάσει όχι μόνο το φοιτητή, αλλά και τις προσδοκίες του, μας δίνει 20 συμβουλές που μπορούν να οδηγήσουν στο επιθυμητό, ασφαλές αποτέλεσμα…

«Για να σας βοηθήσουμε να κάνετε μια ασφαλή και συμφέρουσα επιλογή, ακολουθούν 20 πολύτιμες συμβουλές που κάθε φοιτητής πρέπει να έχει υπόψη του κατά την αναζήτηση κατοικίας. Συγκεκριμένα: