Φονικές πλημμύρες στην Ισπανία: Πόλεις «φαντάσματα» και εικόνες Αποκάλυψης - Αυξάνονται οι νεκροί

Η νοτιοανατολική Ισπανία, και ειδικότερα η περιοχή της Βαλένθια, βιώνουν τα τραγικά επακόλουθα της καταστροφικής πλημμύρας. Για πολλούς, το φαινόμενο DANA χαρακτηρίζεται ως η «κακοκαιρία του αιώνα» για τη χώρα της Ιβιρικής.

Σύμφωνα με τον νεότερο αλλά προσωρινό απολογισμό, στους 72 ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από φονικές πλημμύρες στη νοτιοανατολική Ισπανία. Από αυτούς, οι 70 προέρχονται από την περιοχή της Βαλένθια, η οποία επλήγη περισσότερο.



«Μέχρι στιγμής, και σε προσωρινό απολογισμό, ο αριθμός των θανάτων ανέρχεται σε 70 άτομα», ανακοίνωσε η υπηρεσία που συντονίζει τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών στην περιφέρεια της Βαλένθια. Δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη περιφέρεια Καστίλλης-Λα Μάντσα. Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος από αύριο Πέμπτη έως το Σάββατο.

Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/DANA. EPA/BIEL ALINO

Υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών δυστυχώς θα αυξηθεί καθώς είναι και πολλοί οι αγνοούμενοι. Κάτω από αμέτρητους τόνους νερού και λάσπης έχουν «θαφτεί» ανθρώπινες ψυχές, ζώα και περιουσίες. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν κινητοποιήσει εναέρια μέσα, στρατιωτικούς ψυχολόγους και εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό σορών.

Δεκάδες άνθρωποι έχουν περάσει τη νύχτα στη Βαλένθια πάνω σε φορτηγά ή αυτοκίνητα, στις στέγες καταστημάτων ή πρατηρίων καυσίμων ή παγιδευμένοι στα οχήματά τους σε μποτιλιαρισμένους δρόμους μέχρι να διασωθούν. Οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν διακοπές ρεύματος που επηρέασαν 140.000 ανθρώπους, κλείσιμο δρόμων και αναστολή της σιδηροδρομικής υπηρεσίας υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και περιοχής Βαλένθια καθώς και του μεσογειακού διαδρόμου προς Βαρκελώνη. Η καταιγίδα πλήττει επίσης την Καταλονία, την Αραγονία, την Εξτρεμαδούρα, τη Ναβάρα και τη δυτική Ανδαλουσία, όπου το Κάντιθ βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό λόγω του κινδύνου συσσώρευσης υδάτων.

Έλληνας, κάτοικος Βαλένθια: «Βγάζουν πτώματα, το ένα πίσω από το άλλο - Σήκωνε φορτηγά στον αέρα»

Ο Παναγιώτης Τσιγάρας, κάτοικος Βαλένθια, μίλησε στο Live News για τις σκηνές Αποκάλυψης που έζησε ενώ εξέφρασε τον φόβο ότι οι νεκροί θα είναι περισσότεροι, ίσως τριπλάσιοι, από όσους έχουν ανακοινωθεί επίσημα έως αυτή την ώρα. «Η Βαλένθια αυτή τη στιγμή είναι κομμένη σε δύο μέρη. Εγώ ζω στα βόρεια προάστεια, που σωθήκαμε. Τα νότια προάστεια είναι αυτά που έχουν πάθει την πιο μεγάλη ζημιά. Η μισή πόλη, γύρω στους 700 χιλιάδες κατοίκους είναι εγκλωβισμένοι. Έχουν κλείσει όλοι οι δρόμοι, δεν μπορούμε να πάμε στα νότια προάστεια. Εκεί έχει Αστυνομία και Στρατό, καθώς αυτή την στιγμή βγάζουν πτώματα, το ένα πίσω από το άλλο», είπε.

Συνέχισε τη σοκαριστική περιγραφή λέγοντας: «Είναι σαν να έφθανε στην πόλη της Θεσσαλονίκης τρία μέτρα το νερό. Είναι απίστευτο, αυτό που έγινε. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει ξανά τέτοιο πράγμα στην Ευρώπη. Σήκωνε φορτηγά τρία μέτρα στον αέρα. Έσπασαν όλα τα φράγματα. Στην Βαλένθια υπάρχουν μικρά ποταμάκια, όπου εκχυλίσανε όλα και γυρίσαν προς την πόλη, στο νότιο μέρος».

Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΕPA/MANUEL BRUQUΕ

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα μαζί σας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση στα αγγλικά για τις πλημμύρες στη Βαλένθια: «Our hearts go out to the people of Spain as they endure the devastation caused by these catastrophic floods. I extend my deepest condolences to the families of the victims. Greece stands in solidarity with you during this difficult time».

Σε ανεπίσημη μετάφραση: «Οι καρδιές μας είναι στον λαό της Ισπανίας που υπομένει τις συνέπειες που προκλήθηκαν από αυτές τις καταστροφικές πλημμύρες. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα μαζί σας αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Κικίλιας: Το ΥΠΚΚΠΠ έτοιμο να αποστείλει βοήθεια στον ισπανικό λαό

Επικοινωνία με τον πρέσβη της Ισπανίας στην Ελλάδα, Jorge Domek, είχε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, λόγω των σφοδρών πλημμυρών στη νοτιοανατολική Ισπανία. Όπως τονίζεται σε σχετική ανάρτησή στο "X", ο κ. Κικίλιας κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του με τον πρέσβη της Ισπανίας στην Ελλάδα, υπογράμμισε την «αλληλεγγύη και ετοιμότητα του υπουργείου να αποστείλει βοήθεια που θα συνδράμει και θα ανακουφίσει τον ισπανικό λαό».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Κικίλια: «Σε επικοινωνία μου με τον εδώ Πρέσβη της Ισπανίας κ. Jorge Domek, του υπογράμμισα την αλληλεγγύη και ετοιμότητα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να αποστείλει βοήθεια που θα συνδράμει και θα ανακουφίσει τον ισπανικό λαό που αντιμετωπίζει τις ώρες αυτές μια βιβλική καταστροφή».